O Jacareí Rugby realiza durante os dias 14 de junho e 31 de julho de 2021 a “Campanha do Cobertor”, em Jacareí. Com 15 dias de mobilização, o clube já conseguiu arrecadar mais de 100 novos cobertores para doação. Os primeiros cobertores já foram encaminhados para a Associação Fênix, para o Lar Frederico Ozanan e para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com o frio intenso nos últimos, o Jacareí Rugby optou por fazer a primeira entrega de cobertores arrecadados para entidades parceiras e aquecer o inverno das famílias que mais precisam.

“A campanha está só no início, e já podemos perceber que muitas pessoas aderiram a nossa ação solidária. Em poucos dias, já tivemos muitos cobertores doados. Acredito que este ano vamos atingir uma arrecadação acima de nossas expectativas. Não deixem de doar, pois o inverno está só começando e a nossa campanha vai até o final de julho”, disse Valdir Lemes, presidente do Jacareí Rugby.

Na Associação Fênix, os cobertores doados foram encaminhados para pessoas em situação de rua. Os demais foram encaminhados ao Lar Frederico Ozanan e para famílias carentes de atletas do Jacareí Rugby identificadas pela Diretoria Social do clube.

A arrecadação inicialmente estava acontecendo em três pontos da cidade: Grupo Intervale, Auto Shopping Jacareí e Biguetti Materiais para construção. Porém, foi ampliada com a participação de alguns condomínios pela cidade. Outra participação importante nesta primeira etapa foi da Wana Química, empresa incentivadora do Jacareí Rugby, que realizou competição interna entre os funcionários e realizou grande doação de cobertores.

Campanha do Cobertor – Tradicionalmente, neste período, o Jacareí Rugby realiza anualmente a campanha do agasalho. Em razão da Pandemia do Covid-19, não seria possível realizar o trabalho nos mesmos moldes de anos anteriores e para garantir a segurança de todos, o clube decidiu pela arrecadação de cobertores novos.

O objetivo é arrecadar cobertores novos e fazer a doação para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão ser feitas em pontos de coleta pela cidade de Jacareí.

SERVIÇO

Período da Campanha:

– 14 de junho a 31 de julho de 2021

Locais de coleta:

– Grupo Intervale – Rua Regina, 221 – Jacareí/SP

– Auto Shopping Jacareí – Avenida Siqueira Campos, 1465 – Jacareí/SP

– Biguetti Materiais para construção – Avenida Pereira Campos, 88 – Jacareí/SP

A “Campanha do Cobertor” tem a realização do Jacareí Rugby em conjunto com Grupo Intervale e Auto Shopping Jacareí.

