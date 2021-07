Tempo de leitura: 2 minutos

O Projeto Nina, plano de incentivo ao rugby feminino de base da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), definiu nesta semana o cronograma de ações de 2021 e os clubes que participarão da primeira etapa. Foram realizadas reuniões virtuais para debater os primeiros passos. São oito equipes das cinco regiões do país em um primeiro momento, além de outras 11 equipes convidadas a participar das formações e capacitações do projeto.

As equipes selecionadas para a primeira etapa são Acemira Rugby (Belém – PA), Antiqua (Pelotas -RS), Charrua (Porto Alegre -RS), Goianos Rugby (Goiânia – GO), Maricá (Maricá -RJ), Rio Branco (São Paulo – SP), São José Rugby (São José dos Campos) e Ymborés Rugby Club (Vitória da Conquista BA). A seleção foi feita por equipes que contam com categoria de base ou adulta feminina, possuam treinadoras e gestoras atuantes ou estejam vinculados as ações CBRU (formações e projetos).

As atividades junto às equipes contarão com formações e mentoria do projeto, execução de ao menos duas ações internas (treino, encontro ou festival), uma ação regional junto a federação e participação da equipe nos quatro encontros do Nina Day. Os clubes não selecionados em 2021, foram convidados a participar com seus gestores, treinadores e atletas da Formação Nina e do Nina Day.

CRONOGRAMA:

Formação Nina (um gestor e dois treinadores por clube) 1º Encontro – 12/07 das 20:00 as 21:30 hrs – Metodologia Nina e Espaço Seguro

2º Encontro – 19/07 das 20:00 as 21:30 hrs – Liderança e Comportamentos

3º Encontro – 26/07 das 20:00 as 21:30 hrs – Saúde da Mulher

Nina Day (gestores, treinadores e atletas)

Setembro – 18/09 – horário a definir

Outubro – 23/10 – horário a definir

Novembro – 20/11 – horário a definir

Dezembro – 18/12 – horário a definir

