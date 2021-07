Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Sem seus atletas convocados para os British and Irish Lions, Irlanda e Gales foram a campo neste sábado e obtiveram vitórias sobre Japão e Canadá em amistosos. 39 x 31 e 68 x12, respectivamente.

Na semana que vem, tem Gales contra Argentina, Irlanda versus Estados Unidos e Canadá diante da Inglaterra. O Japão entra de férias agora.

Irlanda e Japão fizeram um jogão

O jogo mais aguardado opôs Irlanda e Japão e correspondeu às expectativas, com a Irlanda dando o troco na derrota que sofreu na Copa do Mundo. 39 x 31, com os irlandeses dominando o segundo tempo decisivo.

Here’s Ireland’s 2nd try. Carbery gets a bit of luck with his chip to open up Japan, but probably deserves it on the balance. Super link play between Doris and Keenan – Ireland’s 2 best players for me so far – great carry and pass from O’Mahony to put McCloskey in#IREvJPN pic.twitter.com/1huRDDFPgF — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) July 3, 2021

Chris Farrell fez o primeiro try irlandês, respondido por Michael Leitch com try japonês, aos 11′. O Japão manteve o jogo equilibrado no primeiro tempo, mas viu os verdes abrirem frente com try de McCloskey. Lafaele respondeu com o segundo try japonês, mas Bealham antes da pausa fez o terceiro try da Irlanda.

Here’s Japan’s 2nd try. Clever switch of play from Japan with the advantage, Tamura’s kick to Fifita is inch perfect and Lafaele goes in for a very deserved score. Super team try#IREvJPN pic.twitter.com/EJnamkD4x5 — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) July 3, 2021

No segundo tempo, o Japão começou com tudo com try de Fifita, mas a Irlanda aumentou seu domínio territorial e arrancou 2 preciosos tries com Josh van der Flier e Stockdale. Saito ainda deu o troco para o Japão, com try aos 57′. A Irlanda respondeu com 2 penais seguidos de Carbery, que puniram a indisciplina japonesa no fim, sendo fator determinante para o resultado final. Jogo dramático até o apito do árbitro e 39 x 31 no marcador.

Even as an Irishman, I’ve got to say that this Yu Tamura grubber is absolute filth. How has he done that!#IREvJPN pic.twitter.com/MmpsmNEFDx — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) July 3, 2021

Semesi Masirewa has created something from absolutely nothing to draw 3 defenders and get the ball away here.

Super support lines down the 5 metre channel and Naoto Saito scores#IREvJPN pic.twitter.com/8vN0F08I7t — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) July 3, 2021

39 31

☘️Irlanda 39 x 31 Japão🇯🇵, em Dublin🇮🇪

Irlanda

Tries: Farrell, McCloskey, Van der Flier, Stockdale e Bealham

Conversões: Carbery (4)

Penais: Carbery (2)

15 Hugo Keenan, 14 Jordan Larmour, 13 Chris Farrell, 12 Stuart McCloskey, 11 Jacob Stockdale, 10 Joey Carbery, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan (c), 4 Ultan Dillane, 3 Finlay Bealham, 2 Ronan Kelleher, 1 Dave Kilcoyne;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Ed Byrne, 18 John Ryan, 19 Ryan Baird, 20 Gavin Coombes, 21 Craig Casey, 22 Billy Burns, 23 Shane Daly;

Japão

Tries: Leitch, Lafaele, Fifita e Saito

Conversões: Tamura (4)

Penais: Tamura (1)

15 Kotaro Matsushima, 14 Semisi Masirewa, 13 Timothy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Siosaia Fifita, 10 Yu Tamura, 9 Naoto Saito, 8 Kazuki Himeno, 7 Pieter Labuschagne, 6 Michael Leitch (c), 5 James Moore, 4 Wimpie van der Walt, 3 Jiwon Koo, 2 Atsushi Sakate, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Kosuke Horikoshi, 17 Craig Millar, 18 Asaeli Ai Valu, 19 Jack Cornelsen, 20 Tevita Tatafu, 21 Kaito Shigeno, 22 Rikiya Matsuda;

Vitória contundente de Gales sobre o Canadá

Em Cardiff, Gales atropelou o Canadá por 68 x 12, num jogo de 9 tries a 2 para os galeses. Foram 5 tries só no primeiro tempo, com os galeses reduzindo um pouco a intensidade ao longo da reta final. O jogo valeu para testes de atletas, com o técnico Wayne Pivac fazendo experimentos ao perder seus principais nomes para os Lions. O Canadá teve o começou dos sonhos com um try a 5′, mas não aguentou o ritmo, como esperado. Tomos Williams e Basham foram os destaques galeses com 2 tries cada.



68 12

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 68 x 12 Canadá🇨🇦, em Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Gales

Tries: T Williams (2), Basham (2), Botham, Holmes, Smith, Dee e Rowlands

Conversões: Sheedy (7) e Thomas (2)

15 Leigh Halfpenny, 14 Jonah Holmes, 13 Uilisi Halaholo, 12 Jonathan Davies (c), 11 Tom Rogers, 10 Callum Sheedy, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 James Botham, 6 Ross Moriarty, 5 Will Rowlands, 4 Ben Carter, 3 Dillon Lewis, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Gareth Thomas, 18 Leon Brown, 19 Josh Turnbull, 20 Taine Basham, 21 Kieran Hardy, 22 Ben Thomas, 23 Nick Tompkins;

Canadá

Tries: Lloyd e Coates

Conversões: Nelson (1)

15 Cooper Coats, 14 Cole Davis, 13 Ben Lesage, 12 Quinn Ngawati, 11 Kainoa Lloyd, 10 Peter Nelson, 9 Ross Braude, 8 Siaki Vikilani, 7 Lucas Rumball, 6 Reegan O’Gorman, 5 Josh Larsen, 4 Conor Keys, 3 Jake Ilnicki, 2 Andrew Quattrin, 1 Djustice Sears-Duru;

Suplentes: 16 Eric Howard, 17 Cole Keith, 18 Tyler Rowland, 19 Donald Carson, 20 Michael Smith, 21 Lucas Albornoz, 22 William Percillier, 23 Robbie Povey;