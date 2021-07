Tempo de leitura: 2 minutos

O M20 também foi destaque neste sábado, com Stellenbosch, na África do Sul, recebendo as finais da U20s International Series, evento que garantiu ação a África do Sul, Argentina, Geórgia e Uruguai após o cancelamento do Mundial M20.

O Uruguai abriu a rodada final com derrota para a Geórgia, na decisão do 3º lugar do torneio. Bautista Basso fez o único try dos Teritos no duelo.



Depois, África do Sul e Argentina fizeram a grande final, com os Junior Boks erguendo a taça com um 27 x 08 indiscutível para os sul-africanos. Ramiro Waisberg somou penal para os argentinos no começo, mas os Junior Boks reagiram com tries de Henco van Wyxe Bobby Alexander para abrirem frente de 13 x 09. No segundo tempo, Andre-Hugo Venter fez os tries decisivos para os sul-africanos, fechando o placar.

