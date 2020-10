Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Segue o jejum da Austrália. Neste sábado, Wallabies e All Blacks se enfrentaram em Sydney pela partida de abertura do Tri Nations, que também valeu como o terceiro duelo da Bledisloe Cup (a taça anual dos duelos entre australianos e neozelandeses). O resultado foi um atropelo de 43 x 05 – maior diferença de placar na história para jogos em solo australiano – que garantiu à Nova Zelândia o título da Bledisloe Cup pelo 18º ano consecutivo, aumentando a frustração do lado aussie.



A perda do abertura James O’Connor teve duro impacto sobre a Austrália, que pouco produziu. Por outro lado, Richie Mo’unga teve atuação de gala pelo lado da Nova Zelândia, conduziu os All Blacks a um triunfo de 6 tries a 1. Os Wallabies acabaram o jogo cedendo o dobro de turnovers para os All Blacks, que se provaram dominantes no jogo de contato.

O jogo começou com Daugunu recebendo amarelo do lado australiano logo aos 3′, o que permitiu que os All Blacks somassem seu primeiro try logo aos 5′, com o pilar Tu’inukuafe cruzando o in-goal logo aos 5′, após passe longo de Aaron Smith.

Jordie Barrett recebeu amarelo aos 9′, deixando momentaneamente os dois times com 14 homens, mas tinha os melhores momentos eram os All Blacks, que vieram um try Clarke quase marcar seu try aos 13′, em lance de defesa brilhante de Koroibete. Parecia uma questão de tempo e, aos 21′, após scrum, Aaron Smith deu lindo passe reverso para Mo’unga correr pelo lado cego e explorar o espaço na defesa aussie para o segundo try kiwi.

Aos 27′, Mo’unga marcou novamente, em contra-golpe após turnover, com Beauden Barrett dando lindo chute para Mo’unga disparar rumo ao terceiro try neozelandês, nocauteando os Wallabies. O jogo de chutes perfeito dos All Blacks seguiu e, aos 30′, o lateral nas 22 resultou em maul para Dane Coles cravar o quarto try. O jogo já parecia ganho com 26 x 00 no intervalo.

A Austrália esboçou reação logo na largada do segundo tempo, em boa jogada de mãos, que teve Petaia ganhando metros e Lolesio finalizando o try em seu debut. Porém, foi só. A Austrália ainda teve outros momentos na segunda etapa, com os All Blacks em ritmo mais baixo. Mo’unga chutou penal aos 60′.

Depois da Austrália ter acumulado mais território por todo o segundo tempo, mas sem efetividade, a Nova Zelândia cresceu no fim para decretar o atropelo. Aos 71′, Rieko Ioane marcou o quinto try kiwi, recebendo de Sotutu no lado cego de scrum. E, aos 74′, Jordie Barrett furou a defesa australiana para disparar meio campo rumo ao sexto try dos All Blacks. Frizell ainda recebeu amarelo no minuto final, ao passo que Koroibete teve try negado na última bola, com o placar final sendo 43 x 05.

No próximo sábado, os dois times voltarão a duelar pelo Tri Nations – e pela quarta vez no ano!

05 43

Austrália 05 x 43 Nova Zelândia, em Sydney

Árbitro: Ben O’Keefe (Nova Zelândia)

Austrália

Try: Lolesio

15 Dane Haylett-Petty, 14 Filipo Daugunu, 13 Jordan Petaia, 12 Irae Simone, 11 Marika Koroibete, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Matt Philip, 4 Lukhan Salakaia-Loto, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Scott Sio, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Simmons, 20 Fraser McReight, 21 Tate McDermott, 22 Reece Hodge, 23 Hunter Paisami;

Nova Zelândia

Tries; Mo’unga (2), Tu’inukuafe, Coles, Ioanes e J Barrett

Conversões: Mo’unga (5)

Penais: Mo’unga (1)

15 Beauden Barrett, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Jack Goodhue, 11 Caleb Clarke, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Hoskins Sotutu, 7 Sam Cane (c), 6 Shannon Frizell, 5 Sam Whitelock, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Dane Coles, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Alex Hodgman, 18 Tyrel Lomax, 19 Scott Barrett, 20 Dalton Papalii, 21 TJ Perenara, 22 Ngani Laumape, 23 Rieko Ioane;