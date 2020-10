Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Com tries de Oviedo, Gorrissen e Carreras, os Pumas triunfaram em seu primeiro amistoso em solo australiano, em preparação para o Tri Nations. O oponente da Argentina foi um combinado de atletas da Austrália (Australia Selection, ou Australia XV), que contou com alguns nomes importantes, como Naisarani, Wright, Fainga’a, Gordon, Harrison e Maddocks.

A Argentina falou mais alto com 19 x 15 no marcador, com todos os seus tries sendo marcados no segundo tempo. Os Pumas estrearão no Tri Nations no dia 14 de novembro contra a Nova Zelândia.





Austrália XV: 1 Angus Bell, 2 Folau Fainga’a, 3 Jermaine Ainsley, 4 Cadeyrn Neville, 5 Trevor Hosea, 6 Lachie Swinton, 7 Liam Wright, 8 Isi Naisarani, 9 Jake Gordon, 10 Will Harrison, 11 James Ramm, 12 Tepai Moeroa, 13 Len Ikitau, 14 Tom Wright, 15 Jack Maddocks

Argentina: 1 Mayco Vivas, 2 Julián Montoya, 3 Juan Pablo Zeiss, 4 Rodrigo Fernández Criado, 5 Lucas Paulos, 6 Francisco Gorrissen, 7 Santiago Grondona, 8 Rodrigo Bruni, 9 Tomás Cubelli (c), 10 Domingo Miotti, 11 Emiliano Boffelli, 12 Juan Cruz Mallía, 13 Santiago Chocobares, 14 Bautista Delguy, 15 Santiago Carreras

Suplentes: 16 Santiago Socino, 17 Nahuel Tetaz Chaparro, 18 Santiago Medrano, 19 Ignacio Calas, 20 José Luis González, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Tomás Albornóz, 23 Sebastián Cancelliere, 24 Federico Wergzyn, 25 Joaquín Oviedo, 26 Lucio Cinti, 27 Jerónimo de la Fuente, 28 Tomás Lezana, 29 Felipe Ezcurra, 30 Lucio Sordoni;