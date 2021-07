Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Foi um show de mauls num jogo empolgante de 12 tries em Dunedin, sul da Nova Zelândia. Os All Blacks receberam e venceram amistoso contra Fiji, que se provou competitivo diante do poderoso rival. A partida se encerrou em 57 x 23 para a Nova Zelândia, que teve um teste melhor que o da semana passada, quando venceu Tonga por 102 x 00. O hooker Dane Coles fez história marcando 4 tries pelos All Blacks.



O jogo começou com Jordie Barrett inaugurando o marcador com o primeiro try neozelandês logo aos 9′, em linda troca de passes. Volavola manteve Fiji no páreo com 2 penais, contudo, aos 17′, foi a vez de Havili romper a linha defensiva fijiana, após bola ação de linha nas 22 de ataque dos All Blacks. Quando, aos 20′, Havili fez seu segundo try, rompendo a defesa fijiana após o maul, o jogo sugeria que seria um atropelo neozelandês.

No entanto, aos 27′, Fiji emplacou um poderoso maul e chegou a seu try com Tuisue. Com um pack todo de atletas que atuam profissionalmente na Europa, Fiji se provou muito mais competitivo nas formações e no jogo de contato e levou o duelo ao intervalo em desvantagem de apenas 27 x 11.

O segundo tempo começou com Bridge correndo para novo try dos All Blacks, em outra bela linha de passes, mas Fiji respondeu com try aos 48′, com outro try nascido de lateral, com Fiji explorando lado fechado da formação para Kunavula marcar o try.

Lá e cá, o jogo seguiu empolgante e Dane Coles marcou seu primeiro try para a Nova Zelândia na noite em maul. Fiji atropelou na sequência com maul desvastador que se tornou penal try, mas a resposta neozelandesa foi igual, com Coles fazendo seu segundo try de maul.

Aos 69′, o try de Will Jordan praticamente liquidava a partida a favor dos All Blacks, finalizando na ponta após passe longo. Contudo, ainda houve tempo para Coles marcar mais 2 tries, fechando uma noite histórica em Dunedin.

Nova Zelândia e Fiji ainda duelarão mais uma vez no próximo sábado.

57 23

🇳🇿Nova Zelândia 57 x 23 Fiji🇫🇯, em Dunedin🇳🇿

🇳🇿Nova Zelândia

Tries: Coles (4), Havili (2), J Barrett, Bridge e Jordan

Conversões: B Barrett (6)

15 Jordie Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Rieko Ioane, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith (c), 8 Hoskins Sotutu, 7 Ethan Blackadder, 6 Shannon Frizell, 5 Brodie Retallick, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Ethan de Groot, 18 Tyrel Lomax, 19 Sam Whitelock, 20 Luke Jacobson, 21 Finlay Christie, 22 Damian McKenzie, 23 Will Jordan;

🇫🇯Fiji

Tries: Tuisue, Kunavula e penal try

Penais: Volavola (2)

15 Kini Murimurivalu, 14 Eroni Sau, 13 Waisea Nayacalevu, 12 Levani Botia (c), 11 Nemani Nadolo, 10 Ben Volavola, 9 Simione Kuruvoli, 8 Albert Tuisue, 7 Mesulame Kunavula, 6 John Dyer, 5 Leone Nakarawa, 4 Temo Mayanavanua, 3 Mesake Doge, 2 Samuel Matavesi, 1 Peni Ravai;

Suplentes: 16 Peniami Narisia, 17 Haereiti Hetet, 18 Lee Roy Atalifo, 19 Tevita Ratuval, 20 Peceli Yato, 21 Seta Tuicuvu, 22 Eneriko Buliruarua, 23 Manasa Mataele;