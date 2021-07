Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Auckland, na Nova Zelândia, recebeu neste sábado o primeiro duelo entre Samoa e Tonga pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Quem vencerá a melhor de 2 jogos irá ao Mundial e quem perder terá que enfrentar as Ilhas Cook na sequência das Eliminatórias. O jogo foi no Mt. Smart Stadium, casa do Rugby League neozelandês, e terminou com um atropelo: Samoa 42 x 13.

Samoa foi capaz de colocar em campo um time mais sólido do que Tonga, que perdeu boa parte de seus atletas baseados na Europa por conta de restrições de quarentena do governo da Nova Zelândia. Depois de perder por 102 x 00 para os All Blacks, Tonga foi incapaz de encontrar seu jogo e, apesar de largar na frente com penal do capitão Takulua, logo viu Samoa impor seu jogo. Taefu começou a punir a indisciplina tonganesa com 3 penais no primeiro tempo, levando o jogo ao intervalo em 9 x 3 para Samoa.

- Continua depois da publicidade -

No segundo tempo, só deu o time azul. Niuia e Motuga marcaram os dois primeiros tries do jogo em menos de 10 minutos de ações. Aos 54′, Taulani descontou com o try de Tonga, mas Taefu e Fidow responderam com mais dois tries para Samoa, com Ili fechando a conta com o último try antes do fim.

O próximo duelo é no sábado que vem, também em Auckland.

42 13

🇼🇸Samoa 42 x 13 Tonga🇹🇴, em Auckland🇳🇿

Árbitro: Ben O’Keefe🇳🇿

🇼🇸Samoa

Tries: Niuia, Motuga, Taefu, Fidow e Ili

Conversões: Taefu (3) e Leuila (1)

Penais: Taefu (3)

15 Ahsee Tuala, 14 Tomasi Alosio, 13 Stacey Ili, 12 Henry Taefu, 11 Neria Foma’i, 10 Rodney Iona, 9 Auvasa Faleali’i, 8 Henry Stowers, 7 Alamanda Motuga, 6 Olajuwon Noa, 5 Samuel Slade, 4 Ben Nee-Nee, 3 Michael Ala’alatoa (c), 2 Ray Niuia, 1 Tietie Tuimauga;

Suplentes: 16 Seilala Lam, 17 Jonah Aoina, 18 Kalolo Tuiloma, 19 Theo McFarland, 20 Jack Lam, 21 Jonathan Taumateine, 22 D’Angelo Leuila, 23 Ed Fidow;

🇹🇴Tonga

Try: Taulani

Conversão: Takulua (1)

Penais: Takulua (2)

15 James Faiva, 14 Penikolo Latu, 13 Fine Inisi, 12 Nikolai Foliaki, 11 Hosea Saumaki, 10 Kalione Hala, 9 Sonatane Takulua (c), 8 Nasi Manu, 7 Mateaki Kafatolu, 6 Sione Tu’ipulotu, 5 Zane Kapeli, 4 Dan Lolo, 3 Sila Puafisi, 2 Sam Moli, 1 Jethro Felimi;

Suplentes: 16 Siua Maile, 17 Duke Nginingini, 18 Ben Tameifuna, 19 Harrison Mataele, 20 Viliami Taulani, 21 Leon Fukofuka, 22 Nafi Tu’itavake, 23 Sam Vaka;

Eliminatórias da Ásia/Oceania

Oceania – Playoff 1

10/07/21 – 🇼🇸 Samoa 42 x 13 Tonga 🇹🇴 , em Auckland 🇳🇿

Samoa 42 x 13 Tonga , em Auckland 17/07/21 – 🇹🇴 Tonga x Samoa 🇼🇸 , em Hamilton 🇳🇿 Vencedor irá à Copa do Mundo de 2023 Perdedor irá ao Playoff 2

Tonga x Samoa , em Hamilton

Oceania – Playoff 2

24/07/21 – Perdedor de Samoa 🇼🇸 /Tonga 🇹🇴 x Ilhas Cook 🇨🇰 , em Auckland 🇳🇿 Vencedor irá ao Playoff 3

/Tonga x Ilhas Cook , em Auckland

Ásia – 1ª fase



??/01/22 – 🇭🇰 Hong Kong x Malásia 🇲🇾 , em Hong Kong 🇭🇰

Hong Kong x Malásia , em Hong Kong ??/01/22 – 🇰🇷 Coreia do Sul x Malásia 🇲🇾 , em Hong Kong 🇭🇰

Coreia do Sul x Malásia , em Hong Kong ??/01/22 – 🇭🇰 Hong Kong x Coreia do Sul 🇰🇷 , em Hong Kong 🇭🇰 Campeão irá ao Playoff 3

Hong Kong x Coreia do Sul , em Hong Kong

Ásia/Oceania – Playoff 3



??/07/22 – Vencedor do Playoff 2 da Oceania x Campeão da 1ª fase da Ásia Vencedor irá à Copa do Mundo de 2023 Perdedor irá à Repescagem Mundial



Repescagem Mundial