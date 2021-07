Tempo de leitura: 1 minuto

Ao longo da partida entre Inglaterra e Canadá, o jovem abertura inglês Marcus Smith, de 23 anos, recebeu a notícia de que embarcará rumo à África do Sul. O jogador dos Harlequins é o novo convocado para os British and Irish Lions, ganhando a vaga após o abertura escocês Finn Russell ser cortado por lesão.

SQUAD UPDATE 📋

Head Coach, Warren Gatland, has called up Harlequins and England fly-half Marcus Smith as injury cover for Finn Russell, who remains with the squad.#LionsRugby #CastleLionsSeries #LionsSA2021 pic.twitter.com/5EmPPPc9I7

— British & Irish Lions (@lionsofficial) July 10, 2021