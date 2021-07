Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Pela primeira vez na história, Gales e Argentina empataram. O primeiro de dois amistosos entre os dois países rolou neste sábado em Cardiff com os galeses desfalcados de seus atletas dos British and Irish Lions. Mesmo assim, os Pumas não foram capazes de um algo a mais e cederam o empate de 20 x 20 no fim.



En su segunda presentación en la temporada y pese a jugar con un hombre menos gran parte del partido, #LosPumas se hicieron fuertes en #Cardiff y empataron ante #Gales 20-20. ¡No te pierdas un resumen con las mejores jugadas! #PUMASxESPNhttps://t.co/t37gG4dAZN — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 10, 2021



Gales desperdiçou a primeira chance de penal aos 3′ com Sheedy e os primeiros pontos do jogo foram argentinos, com penal chutado por Nico Sánchez aos 16′, respondido, no entanto, por Sheedy aos 18′ na mesma moeda. Sheedy deu a frente a Gales com penal aos 27′, quando o jogo começa a esquerda e tinha superioridade galesa na posse de bola e território.

Aos 29′, a Argentina sofreu um duro golpe, com cartão vermelho sendo mostrado a Juan Cruz Mallía por tackle alto. Mesmo assim, Sánchez empatou pouco depois com penal e Pablo Matera marcou precioso try para os argentinos, após Montoya se descolar de maul com inteligência.

- Continua depois da publicidade -

¡Abran cancha! ¡Viene Pablo #Matera! Line-out, maul y a tantearse con los forwards galeses. ¡Así llegó el primer try de #LosPumas en el empate 20-20 contra el Dragón! 🔥🔥🔥#PUMASxESPN pic.twitter.com/gunDW5cOjy — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 10, 2021

O segundo tempo largou com novo try argentino, de Jerónimo de La Fuente, após lindo offload de Chocobares. O try sugeria que os Pumas estavam prontos para brilharem. Contudo, o homem a menos pesou, conformou Gales foi reafirmando domínio da posse de bola.



Aos 51′, o segunda linha Will Rowlands cravou o primeiro try do Dragão e o jogo incendiou de vez até o scrum-half Tomos Williams achar o espaço para o try do empate galês aos 71′. Melhor no fim, Gales teve a chance de ouro para garantir a vitória com um penal já com o tempo esgotado, mas Jarrod Evans desperdiçou o arremate. Os Pumas respiraram aliviados e evitaram a derrota. 20 x 20.

Gales e Argentina voltarão a duelar no próximo sábado.

20 20

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 20 x 20 Argentina🇦🇷, em Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales

Tries: Rowlands e T Williams

Conversões: Evans (2)

Penais: Sheedy (2)

15 Hallam Amos, 14 Jonah Holmes, 13 Uilisi Halaholo, 12 Jonathan Davies (c), 11 Owen Lane, 10 Callum Sheedy, 9 Kieran Hardy, 8 Aaron Wainwright, 7 James Botham, 6 Ross Moriarty, 5 Will Rowlands, 4 Ben Carter, 3 Dillon Lewis, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith;

Suplentes: 16 Ryan Elias, 17 Gareth Thomas, 18 Leon Brown, 19 Josh Turnbull, 20 Taine Basham, 21 Tomos Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Nick Tompkins;

🇦🇷Argentina

Tries: Matera e De La Fuente

Conversões: Sánchez (2)

Penais: Sánchez (2)

15 Juan Cruz Mallía, 14 Santiago Carreras, 13 Matías Moroni, 12 Jerónimo de la Fuente, 11 Santiago Cordero, 10 Nicolás Sánchez, 9 Tomás Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Facundo Isa, 6 Pablo Matera, 5 Guido Petti, 4 Marcos Kremer, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya (c), 1 Nahuel Tetaz Chaparro;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Facundo Gigena, 18 Santiago Medrano, 19 Tomás Lavanini, 20 Matías Alemanno, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Domingo Miotti, 23 Santiago Chocobares;