Criado em 2003, o Ranking Mundial teve ao longo de sua história os All Blacks sempre ocupando as duas primeiras colocações, com um recorde de 509 semanas consecutivas com a Nova Zelândia no primeiro lugar, entre 2009 e 2019.

Após derrota na Copa do Mudo de 2019 para a Inglaterra, os All Blacks caíram para o terceiro lugar por apenas uma semana, mas recuperaram o segundo lugar ao vencerem Gales pelo bronze. A derrota para a Argentina no último sábado somada à vitória da Inglaterra sobre a Geórgia levou a nova queda da Nova Zelândia para o terceiro lugar. A Inglaterra subiu para a vice liderança, com a África do Sul mantendo a primeira colocação.

Por sua vez, a Argentina subiu do 10º para o 8º lugar. Gales, por outro lado, viu a série de derrotas cobrar seu preço, com o país caindo para o 9º lugar (a pior colocação de Gales desde 2013, quando os galeses estiveram no 10º lugar).

Posição País 1º África do Sul 2º Inglaterra 3º Nova Zelândia 4º França 5º Irlanda 6º Austrália 7º Escócia 8º Argentina 9º Gales 10º Japão 11º Fiji 12º Geórgia 13º Tonga 14º Itália 15º Samoa 16º Estados Unidos 17º Espanha 18º Uruguai 19º Romênia 20º Rússia 21º Portugal 22º Hong Kong 23º Canadá 24º Namíbia 25º Países Baixos (Holanda) 26º Brasil 27º Bélgica 28º Suíça 29º Chile 30º Alemanha 30º Coreia do Sul 32º Quênia 33º Colômbia 34º Polônia 35º Zimbábue 36º Ucrânia 37º Tchéquia 38º Malta 39º Tunísia 40º Uganda 41º Filipinas 42º Costa do Marfim 43º México 44º Lituânia 45º Croácia 46º Paraguai 47º Sri Lanka 48º Marrocos 49º Malásia 50º Trinidad e Tobago

Apenas o Top 50. Ao todo, são 105 países no Ranking