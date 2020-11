Tempo de leitura: 1 minuto

No último dia 15 de novembro nos deixou Sergio “Negro” Mendes, veterano do rugby brasileiro, falecido aos 68 anos, pouco depois de comemorar a vitória dos Pumas sobre os All Blacks.

Nascido e criado em Hurlingham na Grande Buenos Aires, Argentina, começou a jogar rugby no tradicional Curupayti Club de Rugby. Na década de 70, Sergio se mudou para São Paulo e com outros estrangeiros ajuda a montar o time Barbarians, que foi considerado uns dos melhores de São Paulo. Na década do 80, o Barbarians se transforma em Alphaville e Sergio continuou jogando de primeira linha até se aposentar dos gramados. Foi um dois jogadores mais velhos a continuar jogando em primeira divisão.

O “Negro”, como todo mundo o chamava, além de encarnar o rugby dentro e fora do campo, fundou em 1984, junto com Alberto Pugnalín (outro forward do Alphaville) o primeiro bar de rugby do Brasil, o “3o Tempo”, que, nos Jardins, marcou época e ajudou a fortalecer as amizades entre os jogadores dos diferentes times durante os 3 anos que funcionou.

O Negro deixa a esposa Mara e dois filhos. “Negro, esperamos que em breve esteja no céu fumando um Habano com o Diego”.

O enterro será às 16h00 no cemitério das lágrimas em São Caetano do Sul.