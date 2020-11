Tempo de leitura: 3 minutos

A primeira partida dos Pumas no ano vem aí! Nesse sábado, às 03h10 da manhã (hora de Brasília), a Argentina irá a campo em Sydney, na Austrália, para encarar a Nova Zelândia pelo Tri Nations. Diferente dos Pumas, os All Blacks já jogaram duas vezes pelo Tri Nations deste ano, ambas contra a Austrália, acumulando uma vitória e uma derrota. Com isto, enquanto para os Pumas o jogo será a estreia no torneio, para os All Blacks valerá abrir frente na liderança.

Quem vencerá sábado pelo Tri Nations, 🇳🇿Nova Zelândia ou Argentina🇦🇷? Jogo 3h da manhã na @ESPNBrasil #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 12, 2020



Ian Foster, técnico dos All Blacks, retomou a formação anterior de sua linha, com Beauden Barrett como fullback e Richie Mo’unga como abertura, jogando ao lado do scrum-half Aaron Smith. As pontas terão novamente Caleb Clarke de um lado e Jordie Barrett do outro, ao passo que os centros voltaram a ser Jack Goodhue ao lado de Anton Lienert-Brown. Esta formação parece ser de fato a preferida por Foster, que reafirma contra os argentinos a predileção.

No pack de forwards, Sam Cane segue como capitão formando a terceira linha com Shannon Frizell e Akira Ioane (afirmando-se na ausência de Ardie Savea), ao passo que a segunda linha voltará a ter Sam Whitelock com Patrick Tuipulotu. Já a primeira linha terá Cane Coles e Joe Moody de volta, com Tyrel Lomax de novidade com a camisa 3.

- Continua depois da publicidade -

A Argentina jamais na história derrotou a Nova Zelândia e, para tentar o feito histírico, Mario Ledesma, o treinador apostou numa nova linha, que terá o retorno tão aguardado do ponta veterao Juan Imhoff e o debut do centro de 21 anos Santiago Chocobares. Ao lado deles estarão Matías Orlando com a camisa 13 e Bautista Delguy com a 14, além do jovem fullback Santiago Carreras, de 22 anos. Para balancear, a criação estará com os experientes Tomás Cubelli com a 9 e Nico Sánchez com a 10. Na reserva, a linha terá outro debutante, Lucio Cinti, de 20 anos, ao lado do estrelado Santiago Cordero (outro retorno importante). Nomes experientes como Boffelli, e De La Fuente são ausências para a estreia, por lesões.

No pack, por conta de Facundo Isa estar lesionado, outro nome pouco experiente será titular na terceira linha, o oitavo Rodrigo Bruni, que formará junto dos experientes asas Pablo Matera (capitão) e Marcos Kremmer. A segunda linha terá experiência também com Guido Petti e Matías Alemanno, ao passo que a primeira linha terá verdadeiro teste ao formar com os veteranos Kodela e Tetaz Chaparro. O hooker Julián Montoya é o camisa 2 titular agora incontestável.

O jogo será uma provação muito grande para os Pumas, que farão o primeiro jogo competitivo em meses (deixando os amistosos contra a Austrália XV de lado) e justamente contra uma ferida Nova Zelândia, que tem muitos críticos a responder após a derrota diante dos Wallabies. Depois de uma temporada de Super Rugby Aotearoa e de quatro jogos de Bledisloe Cup, os All Blacks são amplamente favoritos.

Dia 14/11 – 03h10 (hora de Brasília) – Nova Zelândia x Argentina, em Sydney (Austrália) – ESPN AO VIVO / Reprise: 15h00, ESPN

Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Histórico: 29 jogos, 28 vitórias da Nova Zelândia e 1 empate. Último jogo: Argentina 16 x 20 Nova Zelândia, em 2019 (The Rugby Championship);

Nova Zelândia: 15 Beauden Barrett, 14 Jordie Barrett,13 Anton Lienert-Brown, 12 Jack Goodhue, 11 Caleb Clarke, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Akira Ioane, 7 Sam Cane (c), 6 Shannon Frizell, 5 Sam Whitelock, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles, 1 Joe Moody

Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Tupou Vaa’i, 20 Hoskins Sotutu, 21 Brad Weber, 22 Rieko Ioane, 23 Damian McKenzie;

Argentina: 15 Santiago Carreras, 14 Bautista Delguy, 13 Matías Orlando, 12 Santiago Chocobares, 11 Juan Imhoff, 10 Nicolás Sánchez, 9 Tomás Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera (c), 5 Matías Alemanno, 4 Guido Petti, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya, 1 Nahuel Tetaz Chaparro;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Mayco Vivas, 18 Santiago Medrano, 19 Santiago Grondona, 20 Tomás Lezana, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Lucio Cinti, 23 Santiago Cordero;