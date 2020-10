Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Diante de mais de 46 mil torcedores no Eden Park, a Nova Zelândia manteve sua invencibilidade jogando em seu maior estádio. Desde 1994 os All Blacks não são derrotados por lá e desta vez a vítima foi a Austrália, que foi atropelada por 27 x 07 pela segunda partida válida pela Bledisloe Cup, a série de 4 partidas entre os dois países.



Após o empate da semana passada, a Austrália se enchera de confiança, mas a imprensa australiana cutucou os neozelandeses e o resultado foi uma resposta afirmativa em Auckland. No entanto, os Wallabies tiveram bons momentos nos minutos iniciais, muito fortes no jogo de contato.

O placar demorou a ser inaugurado e os primeiros pontos saíram com penal de Richie Mo’unga para os All Blacks, após o ponta sensação Caleb Clarke atropelar a defesa aussie. Os kiwis já mostravam toda a qualidade que têm com o jogo de mãos e a partida pegava fogo. Aos 20′, o bom momento neozelandês se consumou com Beauden Barrett desferindo chute para o irmão Jordie Barrett na ponta, mas Koroibete salvou os Wallabies. Na sequência, no entanto, Goodhue quebrou a linha defensiva visitante e após o ruck Aaron Smith achou o espaço para anotar o primeiro try do embate.

A Austrália respondeu e, aos 30′, após Hooper e Tupou ganharem metros, a linha dourada criou vantagem numérica e Koroibete correu para o try que parecia garantir um jogo parelho para o segundo tempo. Antes do intervalo, os All Blacks ainda tiveram penal em posição de chute, mas tentaram o try, parando nos Wallabies. 10 x 07 na pausa.

- Continua depois da publicidade -

O segundo tempo começou perfeito para os All Blacks, que basicamente liquidaram as chances australianos em questão de menos de 15 minutos de alta voltagem. Aos 42′, Mo’unga conduziu grande ação de mãos e serviu Jordie Barrett para o segundo try.

Depois, aos 45′, Clarke destruiu a defesa australiana e a bola sobrou na ponta para Ardie Savea finalizar o terceiro try. Era o nocaute decisivo. A Austrália ainda tentou se erguer e, logo na sequência, Koroibete atropelou na ponta e cruzou o in-goal, mas não conseguiu o apoio no chão para o try, detido por Mo’unga. Na sequência, o ataque kiwi foi fulminante, com Sam Cane correndo para o quarto e fatal try dos All Blacks, finalizando jogada coletiva de mãos brilhante.

Os Wallabies ainda tiveram momentos de intensidade no ataque, mas a defesa neozelandesa esteve impecável, com o placar seguindo inalterado até o fim. 27 x 07, mantendo o tabu: a Austrália não ganha no Eden Park desde 1986.

No próximo fim de semana, os dois times descansarão e voltarão a duelar – dessa vez em solo australiano – no dia 31.

27 07

Nova Zelândia 27 x 07 Austrália, em Wellington

Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Nova Zelândia

Tries: Smith, J Barrett, Savea e Cane

Conversões: Mo’unga (2)

Penais: Mo’unga (1)

15 Beauden Barrett, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Jack Goodhue, 11 Caleb Clarke, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Shannon Frizell, 5 Tupou Vaa’i, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Ofa Tu’ungafasi, 2 Dane Coles, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Scott Barrett, 20 Hoskins Sotutu, 21 TJ Perenara, 22 Rieko Ioane, 23 Damian McKenzie;

Austrália

Try: Koroibete

Conversão: O’Connor

15 Tom Banks, 14 Filipo Daugunu, 13 Hunter Paisami, 12 Matt To’omua, 11 Marika Koroibete, 10 James O’Connor, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Matt Philip, 4 Lukhan Salakaia-Loto, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Scott Sio, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Simmons, 20 Liam Wright, 21 Jake Gordon, 22 Jordan Petaia, 23 Reece Hodge;