A Seleção Brasileira Feminina de Rugby League (o rugby de 13 atletas) viverá um ano histórico. As Amazonas jogarão em novembro a Copa do Mundo da modalidade pela primeira vez e nesse domingo a Confederação Brasileira de Rugby League (CBRL) confirmou sua primeira lista de atletas. São 47 nomes preliminares, dos quais sairá o elenco final para a Copa do Mundo, que rola na Inglaterra.

O elenco do técnico Paul Grundy é inteiramente formado por jogadoras nascidas no Brasil e inclui Larissa Lima, brasileira com experiência no Rugby Union português e neozelandês e que mora e joga atualmente na Nova Zelândia. Outro destaque do plantel é Edna Santini, de vasta história pelas Yaras no sevens, incluindo participação nos Jogos Olímpicos de 2016. São destaques ainda no time Bruna Lotufo, de imenso currículo com as Yaras, e mais sete atletas que atuaram pelas Yaras no rugby XV contra a Colômbia: Franciny “Bu” Amaral, Íris Coluna, Camila Izabel, Rúbia Domingos, Suzana Rodrigues, Letícia Medeiros e Ana Paula Lascosqui. Ana Loschi e Maria Gabriela Graf, ex Yaras, também estão na lista.

O Brasil enfrentará no Mundial as seleções de Inglaterra (país sede, no dia 9 de novembro), Papua Nova Guiné (no dia 13) e Canadá (no dia 17).

Adriana Félix – Wolves 019

Amanda Welter – Maringá

Ana Júlia Dias – Melina

Ana Loschi – Vitória

Ana Paula Lascosqui – Vitória

Bárbara Leal – Vitória

Brena Prioste – Urutau

Bruna Lotufo – Vitória

Byanca Santa Rita – Melina

Camila Izabel – Urutau

Cíntia Menergado – Vitória

Daniele Soares – Maringá

Danielle Missau – Vitória

Edna Santini – Vitória

Eduarda Faria – Vitória

Ellen Trindade – Melina

Franciny Amaral – Melina

Gildete Dos Santos – Melina

Giovana Olio – Melina

Giovanna Xavier – Maringá

Giovanna Barth – Maringá

Hellen Araújo – Maringá

Iris Coluna – Vitória

Karina Araújo – Vitória

Lara Moreno – Vitória

Larissa Lima – Point Chevalier (NZ)

Letícia Medeiros – Melina

Lilian Oliveira – Wolves 019

Margrith Weiss – Maringá

Maria Graf – Urutau

Mariely Faria – Maringá

Natália Jonck – Vitória

Natália Momberg – Vitória

Niesi Santos – Taubaté

Noemi Furquim – Urutau

Patrícia Bodeman – Melina

Patrícia Carvalho – Melina

Patrícia Oliveira – Melina

Paula Casemiro – Minas Miners

Rúbia Domingos – Vitória

Sarah de Jesus – Minas Miners

Suzana Rodrigues – Vitória

Tainá Amorim – Melina

Taís Lacerda – Vitória

Tatiane Fernandes – Taubaté

Vaneza Barros – Taubaté

Vivian da Silva – Maringá