Tempo de leitura: 2 minutos

No próximo dia 13 de junho, a Seleção Brasileira Masculina de Rugby League (o rugby de 13 atletas) fará seu segundo amistoso de 2021 – o primeiro após vencer o Uruguai em fevereiro por 60 x 00. Os Carcarás enfrentarão a seleção das Filipinas, em jogo que ocorrerá em Sydney, na Austrália. Por isso, os Carcarás serão formados por atletas brasileiros radicados na Austrália.

Fans of @IntRL don't forget this game, Jun 13 in Sydney – the only sanctioned mid-season 2021 #RugbyLeague international in Australia.

Current Latin American champs Brasil v 3-time Asia Cup champs the Philippines.

Brasil def Uruguay, Peru, Argentina & Colombia in last 4 games. pic.twitter.com/L5HCPtSeKF

— Brasil Rugby League (@BrasilRugbyXIII) May 26, 2021