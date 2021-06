Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League (o rugby de 13 atletas) australiano está se preparando para seu grande evento, o State of Origin (a série de três partidas anuais entre as seleções dos estados de Queensland e New South Wales, considerado o maior jogo da modalidade), que rola na quarta-feira. Por isso, com alguns dos principais craques ausentes, a rodada da NRL (o Campeonato Australiano) foi pela metade, com apenas 4 jogos rolando. E um grande fato aconteceu: a derrota do líder Penrith Panthers, que perdeu sua invencibilidade após 12 vitórias seguidas.





A queda da invencibilidade dos Panthers ocorreu em dérbi do Oeste de Sydney contra os Wests Tigers, que está na parte de baixo da tabela. Foi um contundente 26 x 06, com a ausência de Nathan Cleary pesando contra os Panthers. Laurie, Liddle, Leiua e Utoikamanu marcaram os tries dos Tigers.

Já o vice líder Melbourne Storm fez sua parte e venceu o Gold Coast Titans por 20 x 14, ao passo que o terceiro colocado Parramatta Eels triunfou por 40 x 04 contra o Newcastle Knights, fazendo a perseguição aos Panthers esquentar. O outro destaque foi o atropelo do St. George Illawarra Dragons, agora sexto colocado, para cima do gigante decadente Brisbane Broncos, 52 x 24.

Saints e Tigers na grande final da Challenge Cup

Já na Inglaterra, o Rugbyb League viveu a fase de semifinais da Challenge Cup, a Copa da Inglaterra, competição de grande prestígio no país. O St. Helens Saints buscará seu primeiro título da competição desde 2008 após despachar o Hull FC, campeão de 2017, por 33 x 18. Já o Castleford Tigers um jejum de títulos que vem desde 1986 após derrotar o Warrington Wolves por 35 x 20. As duas semifinais foram no campo neutro de Leigh, ao passo que a grande final será no monumental estádio de Wembley, em Londres.





NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

St. George Illawarra Dragons 52 x 24 Brisbane Broncos

Wests Tigers 26 x 06 Penrith Panthers

Melbourne Storm 20 x 14 Gold Coast Titans

Newcastle Knights 04 x 40 Parramatta Eels

Clube Cidade Jogos Pontos Penrith Panthers Sydney 13 24 Melbourne Storm Melbourne 13 22 Parramatta Eels Sydney 13 20 South Sydney Rabbitohs Sydney 12 18 Sydney Roosters Sydney 12 16 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 13 12 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 12 12 North Queensland Cowboys Townsville 12 12 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 12 10 Wests Tigers Sydney 13 10 Gold Coast Titans Gold Coast 13 10 Newcastle Knights Newcastle 13 10 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 12 8 Canberra Raiders Canberra 12 8 Brisbane Broncos Brisbane 13 6 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 12 2

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

Betfred Challenge Cup – Copa da Inglaterra

Semifinais

Hull FC 18 x 33 St. Helens Saints, em Leigh

Castleford Tigers 35 x 20 Warrington Wolves, em Leigh

Final – dia 17 de julho

St. Helens Saints x Castleford Tigers, em Londres (Wembley)

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?