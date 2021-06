Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa viveu neste fim de semana a penúltima rodada de sua temporada regular. Os quatro classificados às semifinais já eram conhecidos – Bristol Bears, Exeter Chiefs, Sale Sharks e Harlequins – mas ainda resta saber quais serão os confrontos do mata-mata, além da definição dos classificados à Heineken Champions Cup europeia. Das 8 vagas que a Inglaterra terá na próxima edição da Champions Cup, 3 ainda estão em aberto, com apenas 1 rodada para o fim. Além dos semifinalistas, apenas o Northampton Saints já tem vaga garantida. Leicester Tigers, London Irish, Wasps, Bath, Newcastle Falcons e Gloucester ainda sonham com as vagas.

O Sale Sharks (3º colocado) foi o destaque da rodada ao atropelar os Harlequins, que terminarão mesmo no quarto lugar. O argentino Landajo fez o primeiro try dos Quins, mas os Sharks voaram baixo com 7 tries e domínio total.



Os Sharks ainda persegue o Exeter Chiefs, vice líder, que manteve 5 pontos de frente ao derrotar o 5º colocado Northampton Saints por 29 x 26. Foi uma virada impactante dos Chiefs, que viram os Saints abrirem frente com tries de Hutchinson (2) e Haywood, além de drop goal de Biggar. A virada veio com um irresistível segundo tempo com tries de Skinner, Hogg, Townsend e Devotto. No entanto, Exeter lamentou lesão do craque Sam Simmonds, que poderá desfalcar inclusive os British and Irish Lions.



O líder Bristol Bears fez sua parte e derrotou o Leicester Tigers num jogo dramático até o fim, encerrado em 26 x 23 para os Bears, com direito a um último scrum polêmico para os Tigers. O jogo foi empolgante, lá e cá, com Radradra e Randall marcando os tries dos Bears no primeiro tempo, respondidos com 3 penais de McPhillips e try para os Tigers de Liebenberg. Malinas e Radradra deram o troco com 2 tries para os Bears no segundo tempo, mas o try do argentino Montoya em maul recolocou os Tigers no páreo, criando um final dramático.

Na luta por vaga na Champions Cup, os Wasps celebraram vitória sobre o London Irish em duelo confronto direto. Jogo na casa do London Irish, com os Wasps trunfando por 39 x 36. Outro duelo dramático, que teve 5 tries para o London Irish contra 1 para os Wasps no primeiro tempo, seguido de uma reação incrível dos Wasps, com 5 tries sem resposta no segundo tempo. Tom Willis foi o herói com 3 tries (hat-trick) para os Wasps, incluindo o da vitória aos 85′.



Por fim, o Newcastle Falcons garantiu sobrevida na luta por lugar na Champions Cup ao vencer o Worcester Warriors por 24 x 14. Radwan foi destaque com 2 tries para os Falcons.



Por conta de surto de COVID-19 entre atletas do Gloucester, o clássico contra o Bath, que seria sábado, foi cancelado, com o Bath vencendo por W. O.

Na última rodada, Wasps e Tigers fazem o único confronto direto pela Champions Cup, com o vencedor garantindo vaga. Ainda no G8, o London Irish precisará vencer o líder Bristol Bears, que ainda joga para garantir o primeiro lugar. Já o Bath, que está fora do G8, precisará vencer o Northampton Saints para tentar ultrapassar o perdedor de Tigers e Wasps e conseguir a vaga na Champions Cup.

O Newcastle Falcons tem situação mais complicada e precisará vencer os Harlequins, além de torcer por derrotas de Bath e London Irish. Por fim, o Gloucester tem chances remotas de classificação, por depender de mais tropeços, mas terá oponente mais fácil, o lanterna e já eliminados Worcester Warriors. Por fim, o duelo entre o 2º colocado Exeter Chiefs e o 3º colocado Sale Sharks será determinante para a definição de quais serão os duelos nas semifinais.

Confirmada a final da 2ª divisão

A Inglaterra também teve o encerramento da temporada regular de sua segunda divisão, o Greene King IPA Championship. Os dois primeiros colocados foram Ealing Trailfinders e Saracens, ambos de Londres, que farão a grande final, valendo promoção à Premiership. Serão dois jogos, no dias, 12 e 19. Amplo favoritismo para os Saracens.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Sale Sharks 45 x 12 Harlequins

London Irish 36 x 39 Wasps

Leicester Tigers 23 x 26 Bristol Bears

Newcastle Falcons 24 x 14 Worcester Warriors

Gloucester x Bath – vitória do Gloucester por WO (COVID-19)

Northampton Saints 26 x 29 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 21 81 Exeter Chiefs Exeter 21 78 Sale Sharks Salford (Manchester) 21 73 Harlequins Londres 21 66 Northampton Saints Northampton 21 55 Leicester Tigers Leicester 21 49 Wasps Coventry 21 48 London Irish Londres 21 46 Bath Bath 21 45 Newcastle Falcons Newcastle 21 44 Gloucester Gloucester 21 41 Worcester Warriors Worcester 21 23

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;