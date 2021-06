Tempo de leitura: 2 minutos

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 começaram na África neste sábado com a largada da fase preliminar da competição. O triangular entre KBurkina Faso, Burundi e Camarões na capital de Burkina Faso, Ouagadougou, começou com vitória fácil do time da casa contra Burundi por 52 x 03. A fase preliminar deveria ter ainda a participação da Nigéria, que desistiu do torneio.

Quem for campeão do triangular irá à fase de grupos, que terá 12 seleções divididas em 4 grupos de 3, com os jogos rolando ao longo de julho.

05/06 – 🇧🇫Burkina Faso 52 x 03 Burundi🇧🇮

09/06 – 🇨🇲Camarões x Burundi🇧🇮

12/06 – 🇧🇫Burkina Faso x Camarões🇨🇲

Como funcionarão as Eliminatórias na África?

A fase de grupos com 12 seleções definirá quais serão as 8 (2 de cada grupo) que jogarão em 2022 o mata-mata final, valendo 1 vaga na Copa do Mundo e 1 vaga na Repescagem Mundial.

A Rugby Africa (federação africana) já confirmou inclusive os confrontos do mata-mata:

Seleção J P Grupo A Namíbia Madagascar Costa do Marfim Grupo B Quênia Zâmbia Senegal Grupo C Uganda Argélia Gana Grupo D Tunísia Zimbábue Vencedor da Fase Preliminar

Quartas de final (2022):



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo B

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo A

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo D

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo C



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

Zimbábue e Zâmbia duelaram no feminino e no masculino

A África teve também dois amistosos entre Zimbábue e Zâmbia, que duelaram no XV masculino e no XV feminino.

🇿🇼Zimbábue 56 x 03 Zâmbia🇿🇲 – Masculino

🇿🇼Zimbábue 17 x 38 Zâmbia🇿🇲 – Feminino





Datas mudaram na Ásia

Por sua vez, o rugby asiático teria uma disputa de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 plena, com Coreia do Sul, Hong Kong e Malásia duelando em jogos de ida e volta agora em junho. No entanto, por conta da pandemia, a competição foi adiada. As novas datas foram hoje confirmadas e as disputas serão em novembro de 2021, mas reduzidas a turno único (um jogo entre cada time apenas) em sede única, a ser definida.

As datas são as seguintes:

19/11/21 – 🇭🇰Hong Kong x Malásia🇲🇾

23/11/21 – 🇰🇷Coreia do Sul x Malásia🇲🇾

27/11/21 – 🇭🇰Hong Kong x Coreia do Sul🇰🇷