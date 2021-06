Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 francês, a liga mais rica do mundo, teve nesse sábado o encerramento de sua temporada regular, conhecendo os duelos do seu mata-mata: o Racing enfrentará o Stade Français em clássico de Paris, enquanto o Bordeaux pegará o Clermont. Os vencedores desses dois duelos se juntarão a Toulouse e La Rochelle nas semifinais. Toulouse, La Rochelle, Racing, Clermont, Bordeaux, Stade Français, Castres e Montpellier serão os representantes franceses na próxima edição da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia.

O Toulouse assegurou a primeira colocação ao derrotou o Bordeaux por 21 x 10, na casa do rival, em duelo direto por vaga nas semifinais. Seuteni fez o primeiro try para o Bordeaux, mas Meafou marcou ainda no primeiro tempo para o Toulouse, que se valeu dos penais de Thomas Ramos para se colocar em vantagem. A vitória foi sacramentada apenas no lance final do segundo tempo com try de Lucas Tauzin.



Já o La Rochelle conquistou o segundo lugar ao arrancar um precioso ponto bônus em derrota para o Clermont que, por sua vez, assegurou a classificação ao mata-mata final para encarar justamente o Bordeaux na próxima fase. 25 x 20, num duelo que teve Leyds fazendo o try do La Rochelle no primeiro tempo e Morgan Parra punindo os visitantes pela indisciplina com 5 penais certeiros antes da pausa para colocar o Clermont na frente por 15 x 10. Moala marcou try decisivo para os donos da casa no segundo tempo, mas o La Rochelle respondeu com try de Alldritt, mantendo a partida em aberto e emocionante até o fim.



O Racing ficou com a terceira colocação ao passar facilmente pelo já eliminado Brive por 55 x 12. Foram 8 tries para o time parisiense, com direito a 2 de Bobigny e a try do excelente Teddy Thomas.



Já o Stade Français penou para derrotar o Bayonne por 12 x 09, condenando o adversário à penúltima colocação e, consequentemente, à repescagem contra o rebaixamento. Partida sem tries, decidida na base dos penais, com Segonds chutando os pontos da vitória de Paris aos 74′. Para permanecer no Top 14, o Bayonne terá que vencer fora de casa justamente sem maior rival, o Biarritz, vice campeão da 2ª divisão, no clássico do País Basco.



A derrota do Bayonne ajudou o Pau, que fez sua parte e derrotou o Montpellier por 41 x 25. O Montpellier já não brigava por classificação e já tinha vaga na Champions Cup (como campeão da Challenge Cup) e, com isso, não ofereceu maior resistência a um desesperado Pau que celebrou 6 tries, incluindo 2 do fijiano Tuimaba e outros 2 de Matt Philip.



Outro jogo crucial da rodada final opôs Castres e Toulon, com a vitória sendo obrigatória para os dois lados, com o vencedor garantindo classificação à próxima Heineken Champions Cup. O jogo também valia a esperança de classificação ao mata-mata final, pois quem vencesse precisava torcer por um tropeço de Stade Français ou Clermont, o que não ocorreu. De todo modo, o Castres celebrou muito seu triunfo por 46 x 24, construído de virada. Carbonel fez o primeiro try logo aos 2′ para o Toulon, que ampliou o marcador com try do sul-africano campeão mundial Etzebeth aos 22′. No entanto, o Castres empatou ainda no primeiro tempo com tries de Barlot e do argentino Urdapilleta. Cambezou e Urdapilleta novamente marcaram 2 tries logo após o intervalo, parecendo nocautear o Toulon. No entanto, os rubronegros responderam com try de Taofifenua, mantendo o jogo emocionante. Apenas no fim, o Castres liquidou a fatura com tries de Palis e Nakosi.



Por fim, no único jogo que não teria impacto na tabela final, o Lyon, já eliminado, atropelou o já rebaixado Agen por 52 x 07, em jogo de 8 tries para o Lyon. O resultado concluiu a terrível temporada do Agen, que se tornou o primeiro clube na era profissional a se despedir da primeira divisão sem uma vitória sequer, concluindo 26 rodadas com 26 derrotas.





Bayonne 09 x 12 Stade Français

Castres 46 x 24 Toulon

Clermont 25 x 20 La Rochelle

Lyon 52 x 07 Agen

Pau 41 x 25 Montpellier

Racing 55 x 12 Brive

Bordeaux 10 x 21 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 26 81 La Rochelle La Rochelle 26 78 Racing Nanterre (Paris) 26 78 Bordeaux-Bègles Bordeaux 26 72 Clermont Clermont-Ferrand 26 71 Stade Français Paris 26 70 Castres Castres 26 69 Toulon Toulon 26 66 Lyon Lyon 26 65 Montpellier # Montpellier 26 54 Brive Brive-la-Gaillarde 26 51 Pau Pau 26 46 Bayonne Bayonne 26 46 Agen Agen 26 02

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º colocados = classificação às Semifinais

- 3º ao 6º colocados = classificação à Repescagem para as Semifinais (Barrages);

- 13º colocado = Repescagem de Promoção/Rebaixamento contra o vice campeão da 2º divisão;

- 14º colocado = Rebaixamento



- Os 8 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup europeia de 2021-22;



# O Montpellier foi campeão da Challenge Cup 2020-21 e, por isso, ficou com a 8ª vaga francesa na Heineken Champions Cup;

Repescagem para as semifinais (Barrages):

Dia 11/06 – Racing x Stade Français, em Paris

Dia 12/06 – Bordeaux x Clermont, em Bordeaux

Classificados direto às semifinais: Toulouse e La Rochelle

Repescagem de Promoção/Rebaixamento:

Dia 12/06 – Biarritz x Bayonne, em Biarritz