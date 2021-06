Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Perpignan voltou. Sete vezes campeão francês (pela última vez em 2009) e uma vez vice campeão europeu, o Perpignan é um dos gigantes do rugby francês e nesse sábado se sagrou campeão da Pro D2, a segunda divisão do país, assegurando o seu retorno ao Top 14, a máxima divisão da França. Na final, o Perpignan derrotou outro gigante francês, o Biarritz, cinco vezes campeão nacional e duas vezes vice campeão europeu, num jogo que não deixou dúvidas sobre a superioridade do Perpignan: 33 x 14, para a festa na Catalunha francesa, que havia visto seu gigante ser rebaixado em 2019.



O Perpignan (também conhecido como USAP) teve o mando de jogo, por conta da melhor campanha, e contou em campo com dois argentinos: Jerónimo de la Fuente, ex capitão dos Jaguares e titular do Perpignan, e Patrício Fernandez, que começou no banco. O único try do primeiro tempo foi do neozelandês Tilsley para o USAP. O momento crucial do jogo se deu aos 52′ com o abertura fijiano Ben Volavola correndo para o try que abria grande vantagem para os catalães, que mataram o jogo aos 75′ com o try decisivo de Jaminet. Somente os 78′ o Biarritz fez seu try de honra, com Peyresblanques.

O Biarritz ainda terá mais uma chance de subir ao Top 14. Como vice campeão da Pro D2, receberá em jogo único o Bayonne, penúltimo colocado do Top 14, na repescagem de promoção e rebaixamento. Trata-se do clássico basco da França e o jogo promete pegar fogo. O Biarritz não joga o Top 14 desde 2014.

Catalunha e País Basco são duas regiões cujos territórios ficam majoritariamente na Espanha. No entanto, não inteiramente. A parte do território catalão, o chamado Roussillon, se localiza dentro do território francês e tem como principal cidade Perpignan. Já as cidades de Bayonne e Biarritz estão na chamada Costa Basca, o litoral sudoeste da França, que corresponde à parte nordeste do território basco. As línguas basca e catalão são diferentes do espanhol e do francês. O catalão é, assim como o francês e o espanhol (e o português), uma língua de origem latina, ao passo que o basco é uma língua isolada, sem relação com nenhuma outra. Bascos e catalães têm destaque com seus clubes no futebol espanhol, como o Barcelona sendo o maior representante do futebol catalão e o Athetic Bilbao e a Real Sociedad os mais importantes representantes bascos. Na França, por outro lado, é o rugby que domina as duas regiões, com Perpignan representando os catalães e Bayonne e Biarritz os bascos.





Pro D2 – 2ª divisão do Campeonato Francês

Final

33 14

Perpignan 33 x 14 Biarritz

Perpignan promovido ao Top 14 2021-22