Os árbitros para as partidas dos British and Irish Lions foram reveladas! Os Lions, a seleção formada de 4 em 4 anos pelos melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, começará sua jornada de 2021 encarando na Escócia o Japão para depois viajar à África do Sul, onde enfrentará as equipes sul-africanas do PRO16 e a seleção do país, os Springboks, campeões mundiais de 2019.

Os jogos principais dos Lions contra os Springboks serão apitados por um australiano (Nic Berry), um neozelandês (Ben O’Keefe) e um francês (Mathieu Raynal).

26/06: 🇬🇧🇮🇪 Lions x Japão 🇯🇵 , em Edimburgo; Árbitro: Pascal Gaüzère 🇫🇷

Lions x Japão , em Edimburgo; 03/07: 🇬🇧🇮🇪 Lions x Lions 🇿🇦 , em Joanesburgo (Ellis Park); Árbitro: AJ Jacobs 🇿🇦

Lions x Lions , em Joanesburgo (Ellis Park);