Tempo de leitura: 2 minutos

Dois países com muita relação com o Brasil também entraram de vez no projeto de construção do rugby XV feminino: Argentina e Portugal.

Bárbara Pichot quer seleção argentina

Atual diretora de rugby feminino da Sudamérica Rugby, Bárbara Pichot (irmã de Agustín Píchot) confirmou os planos de criação de uma seleção argentina de rugby XV feminino para enfrentar num futuro próximo Brasil e Colômbia. As argentinas ganharão identidade própria e estão trabalhando hoje com foco maior na categoria de base.

“Eu não me importo muito com os resultados, eles virão. Primeiro temos que trabalhar na base e depois subir pelos caminhos ”, comentou Píchot, em entrevista ao site do World Rugby. “No Brasil, a equipe feminina de sete está jogando em um nível bastante bom internacionalmente, mas eles não têm o que chamaríamos de rugby de base, rugby para crianças mais novas. Eles têm dedicado todo o seu dinheiro ao alto desempenho, então o que estamos tentando fazer é colocar alguma atividade de Get in Rugby, ou algo assim, em todas as partes do Brasil, para que os mais pequenos possam começar a jogar. Eu quero inverter a pirâmide”

Pichot fez um diagnóstico crítico quanto à situação do rugby feminino na Argentina: “Eu adoraria ter muitas meninas jogando rugby com os meninos, com seus pais levando suas filhas para jogar em seus clubes. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas essa é a minha opinião. Existem 563 clubes na Argentina, e o rugby feminino está em 40 deles, mas não em nenhum dos principais clubes. Assim, as mulheres são ensinadas a jogar rugby por homens que não são tão bons quanto gostaríamos que fossem. Nós sempre somos as últimas. Mas isso está mudando agora”.

Portugal lançou projeto de renascimento da seleção

Portugal, por sua vez, já teve seleção feminina de rugby XV. As portuguesas realizaram uma única partida oficial no já longínquo ano de 1995, quando perderam para a Alemanha por 50 x 00.

O projeto de retomada da seleção havia sido iniciado antes da pandemia e avançou com a organização de competições nacionais de XV feminino entre clubes portugueses. Neste mês, houve os primeiros treinos da nova seleção, que incluíram jogo entre “Lobas” e “Lusitanas”. Clique aqui para assistir.