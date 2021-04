Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Cobras fecharão sua primeira participação na SLAR (a nova liga profissional sul-americana) com a 5ª colocação. Nesta segunda, em Montevidéu, o time brasileiro derrotou os Cafeteros da Colômbia por 22 x 14 em partida de dois tempos bastante distintos. Os brasileiros dominaram a primeira etapa e chegaram a abrir 19 x 00, mas pouco produziram no segundo tempo e tiveram que segurar a reação dos colombianos, que chegaram a reduzir o placar para 19 x 14. No fim, os Cobras arrancaram um último penal para negarem o bônus aos Cafeteros.



O primeiro tempo começou com os Cobras desperdiçando penal com Josh e tendo um try anulado, de Felipe Sancery, por obstrução de Gelado. De todo modo, o início era de muita pressão brasileira e domínio territorial ofidiano. O lance do try anulado foi particularmente uma prova de evolução, que começou com investida de Maranhão – talvez o melhor jogador em campo – e foi seguida de uma série empolgante de fases rápida, passes e offloads. O lance resultou em amarelo para Ortiz, deixando os colombianos com um homem a menos.

Fazendo jus ao momento, os primeiro pontos não tardaram a sair, com try aos 10′ de Daniel Sancery, em linda jogada de Maranhão, que recebeu chute e desferiu longo passe perfeito para a ponta.

Aos 17′, foi a vez de Caique quase romper para o segundo try, na pressão do pack brasileiro, mas o duplo movimento foi marcado. Porém, aos 20′, saiu o segundo try brasileiro, a partir de penal cobrado para a lateral. O maul brasileiro foi perfeito e Yan cravou o try.

Os colombianos responderam quase fazendo try na sequência, mas os Cobras logo recuperaram domínio territorial e, após corrida de Maranhão, Giudice foi detido perto do in-goal, com os Cobras ganhando penal. Simes recebeu novo amarelo do lado dos Cafeteros e o terceiro try brasileiro saiu antes do intervalo, com Buda, rompendo após a fase como primeiro recebedor. 19 x 00.

O segundo tempo teve outra história e começou com try relâmpago dos Cafeteros, com Ferrario, logo na primeira pessão. Os Cobras produziram muito pouco no ataque, perderam o domínio no jogo de contato e viram os Cafeteros terem mais território. Por muito pouco Navarro, logo na sequência, não marcou novo try para os colombianos, falhando em apanhar chute cruzado.

As trocas no time brasileiro não garantiram maior ofensividade, mas os Cobras foram capazes de arrancar penais cruciais ao longo da segunda etapa, provando forte defesa contra as investidas colombianas, sobretudo nas tentativas de maul. Porém, aos 70′, os Cafeteros puseram fogo no jogo, com Corvalán marcando o segundo try atropelando após uma série de penais. Com 19 x 14, a pressão veio, mas os Cobras tiveram equilíbrio emocional, defenderam bem e tiraram os Cafeteros do ataque na reta final do jogo, mantendo a posse de bola no campo ofensivo no fim.

No lance final, os brasileiro arrancaram penal e Moisés chutou um último penal, que garantiu a vitória por 22 x 14, negando o bônus aos colombianos. O resultado assegurou 6 pontos de vantagem para os Cobras na tabela de classificação com relação aos Cafeteros, com apenas um jogo para o encerramento da primeira fase.

No dia 1º de maio, os Cobras duelarão com o Selknam, do Chile, em jogo de despedida do certame. Os Cafeteros perderam todos os seus jogos até aqui e terão uma última chance de vitória encarando o Olimpia, do Paraguai.

22 14

🇧🇷Cobras 22 x 14 Cafeteros🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾



Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Matías Esteban🇺🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Cobras

Tries: D Sancery, Yan e Buda

Conversões: Josh (1) e Giudice (1)

Penal: Moisés (1)

15 Franco Giudice🇦🇷, 14 Daniel Sancery🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Gabriel Zurka Quirino🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Adrio de Melo🇧🇷, 6 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Alejandro Luna🇦🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷, 17 Leonel Moreno🇧🇷, 18 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 19 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 22 Moisés Duque🇧🇷, 23 Lucas Spago🇧🇷;

Cafeteros

Tries: Ferrario e Corvalán

Conversões: Roger (1) e Garcia (1)

15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Santiago Resino🇦🇷, 12 Tomás García🇦🇷, 11 Alejandro Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷 (c), 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Enzo Ocampo🇦🇷, 6 Diver Cabellos🇨🇴, 5 Danny Giraldo🇨🇴, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Brayhan Diaz🇨🇴, 2 Jorge Álvarez🇨🇴, 1 Yani Pérez🇨🇴;

Suplentes: 16 Agustín Acosta🇦🇷, 17 Javier Corvalán🇦🇷, 18 Diego Posada🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Felipe Puertas🇦🇷, 21 Julían Navarro🇨🇴, 22 Jhojan Ortíz🇨🇴, 23 Tomás Etcheverry🇺🇾;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 40 8 8 0 0 8 0 489 93 396 Peñarol Uruguai 31 8 7 0 1 3 0 244 141 103 Selknam Chile 21 8 4 0 4 3 2 234 229 5 Olimpia Paraguai 18 8 4 0 4 2 0 173 254 -81 Cobras Brasil 10 9 2 0 7 1 1 133 312 -179 Cafeteros Colômbia 4 9 0 0 9 2 2 134 378 -244

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;