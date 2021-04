Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os chilenos do Selknam conquistaram uma crucial vitória na luta para fugirem de uma semifinal contra os Jaguares XV. Com um 27 x 17, o time chileno celebrou sua segunda vitória na história em Montevidéu sobre o Peñarol (que se soma à vitória de 2020).



Logo aos 8′ saiu o primeiro try do Selknam, com Dittus rompendo em série de fases nas 22, recompensando a pressão inicial dos chilenos. Os uruguaios responderam com penal de Roger, quando os chilenos tinham um homem a menos por amarelo, mas o Selknam soube acumular mais posse de bola e território e levou o Peñarol à indisciplina, com Videla chutando 3 penais antes do intervalo, para abrir 16 x 03.

Videla guardou mais 2 penais no segundo tempo, punindo um Peñarol que não conseguia desenvolver seu jogo. No entanto, novo cartão amarelo contra os chilenos abriu as chances de reação para os uruguaios, que chegaram a seu try em maul finalizado por Pujadas, aos 70′.

A situação do Selknam se deteriorou quando, aos 73′, Velarde recebeu cartão vermelho, deixando os chilenos com 13 em campo. Os uruguaios sustentaram a pressão e, aos 79′, Roura bateu penal rápido após scrum e fez o try que deu sobrevida ao Peñarol. Contudo, no desespero de manter a bola viva no fim, o Peñarol levou o golpe fatal, com Larenas interceptando passe para fazer o try da vitória chilena: 27 x 17.

Na última rodada, o Selknam encarará os Cobras, ao passo que o Peñarol duelará com os Jaguares.

Árbitro: Damian Schneider🇦🇷 | Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Matías Esteban🇺🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Peñarol

Tries: Pujadas e Roura

Conversões: Roger (2)

Penal: Roger (1)

15 José María Iruleguy🇺🇾, 14 Rodrigo Silva🇺🇾, 13 Nicolás Freitas🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Baltazar Amaya🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Santiago Civetta🇺🇾, 7 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Facundo Pomponio🇦🇷, 2 Facundo Gattas🇺🇾, 1 Ignacio Alfredo Rodríguez🇺🇾;

Suplentes: 16 Guillermo Pujadas🇺🇾, 17 Juan Echeverría🇺🇾, 18 Diego Arbelo🇺🇾, 19 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 20 Conrado Roura🇦🇷, 21 Lucas Bianchi🇺🇾, 22 Tomás Inciarte🇺🇾, 23 Federico Favaro🇺🇾;

Selknam

Tries: Dittus e Larenas

Conversão: Videla (1)

Penais: Videla (5)

15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Santiago Videla🇨🇱, 11 Franco Velarde🇨🇱, 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Martín Sigren🇨🇱, 5 Clemente Saavedra🇨🇱, 4 Santiago Portillo🇦🇷, 3 Matías Dittus🇨🇱, 2 Augusto Böhme🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Tomás Dussaillant🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Salvador Lues🇨🇱, 19 Tomás Orchard🇨🇱, 20 Bautista Stávile🇦🇷, 21 Lukas Carvallo🇨🇱, 22 José Larenas🇨🇱, 23 Alfonso Escobar🇨🇱;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 45 9 9 0 0 9 0 529 119 410 Peñarol Uruguai 31 9 7 0 2 3 0 261 168 93 Selknam Chile 25 9 5 0 4 3 2 261 246 15 Olimpia Paraguai 18 9 4 0 5 2 0 199 294 -95 Cobras Brasil 10 9 2 0 7 1 1 133 312 -179 Cafeteros Colômbia 4 9 0 0 9 2 2 134 378 -244

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;