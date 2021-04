Tempo de leitura: 3 minutos

O Olimpia fez o melhor jogo de qualquer equipe da SLAR até aqui contra o Jaguares XV. No encerramento da 9ª rodada em Montevidéu, o clube paraguaio (que foi a campo com 13 argentino no XV titular) fez os líderes suarem, em jogo que se encerrou com apenas 6 tries a 2 para os Jaguares, em placar final de 40 x 26. O resultado determinou quais serão as semifinais da competição: Jaguares contra Olimpia e Peñarol contra Selknam.

Quem abriu o placar foi o Olimpia com penal chutado por Ledesma logo no início, mas os Jaguares logo deram o troco com try de Ruiz em maul. O mesmo Ruiz entrou para o segundo try novamente em maul aos 14′, mas o Olimpia endureceu o jogo no contato, retirando velocidade do jogo e levando os Jaguares aos erros e aos penais. Ledesma deu o troco com novo penal para o time paraguaio aos 19′ e apenas aos 26′ os argentinos encontraram o terceiro try, com o asa González correndo livre na ponta, após ação de Martín Cancelliere. Aos 33′, foi a vez de Castiglioni correr para o quarto try argentino, abrindo 26 x 13, mas antes da pausa Ledesma somou mais um penal para os paraguaios.

O segundo tempo largou com os Jaguares entregando outro penal para Ledesma descontar no marcador, mas, aos 55′, Oviedo rompeu para o quinto try argentino, e, aos 60′, foi a vez de Segura correr por buraco na defesa paraguaia e marcar mais um try, que sugeria que a porta se abriria e os tries dos Jaguares, como de costume, se multiplicariam. Isso não se comprovou.

O Olimpia tornou o jogo mais fechado e mais lento e conseguiu passar os 20 minutos finais sem sofrer nenhum try. Mais que isso, aos 67′, o pack dos alvinegros falou alto e Gandini rompeu para o try que colocava a diferença do placar em apenas 14 pontos (2 tries convertidos). Porém, a virada milagrosa e épica não se tornou realidade, com o duelo se encerrando em 40 x 26.

Antes das semifinais, os dois times farão uma última rodada na 1ª fase, no dia 1º de maio, com os Jaguares encarando o Peñarol e com o Olimpia medindo forças com os Cafeteros.

40 26

🇦🇷Jaguares XV 40 x 26 Olimpia🇵🇾, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Francisco González🇺🇾 | Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Adrian Bogado🇵🇾 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Jaguares XV

Tries: Ruiz (2), González, Castiglioni, Oviedo e Segura

Conversões: Elías (5)

15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastián Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Teo Castiglioni🇦🇷, 11 Martín Cancelliere🇦🇷, 10 Martín Elías🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Joaquín Oviedo🇦🇷, 7 Juan Martín González🇦🇷, 6 Francisco Gorrissen🇦🇷, 5 Franco Molina🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Luciano Torres🇦🇷, 2 Ignacio Ruiz🇦🇷, 1 Joel Sclavi🇦🇷;

Suplentes: 16 Bautista Bernasconi🇦🇷, 17 Francisco Minervino🇦🇷, 18 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 19 Tomás Bernasconi🇦🇷, 20 Pedro Rubiolo🇦🇷, 21 Rafael Iriarte🇦🇷, 22 Jerónimo Prisciantelli🇦🇷, 23 Tomás Malanos🇦🇷;

Olimpia

Tries: Rebussone e Gandini

Conversões: Ledesma (2)

Penais: Ledesma (4)

15 Martin Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Tomás Acosta🇦🇷, 12 Rodrigo Gómez Vara🇦🇷, 11 Renato Cardona🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Joaquín Pellandini🇦🇷, 8 Ignacio Gandini🇦🇷, 7 Matías Gómez Vara🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Plate🇵🇾, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Axel Zapata🇦🇷 (c), 1 Nicolás Revol🇦🇷;

Suplentes: 16 Mariana Muntaner🇦🇷, 17 Daniel Cabral🇵🇾, 18 Luiz Enrique Quinteros🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 21 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 22 Francisco Diez🇦🇷, 23 Marcelo Matiauda🇵🇾;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 45 9 9 0 0 9 0 529 119 410 Peñarol Uruguai 31 9 7 0 2 3 0 261 168 93 Selknam Chile 25 9 5 0 4 3 2 261 246 15 Olimpia Paraguai 18 9 4 0 5 2 0 199 294 -95 Cobras Brasil 10 9 2 0 7 1 1 133 312 -179 Cafeteros Colômbia 4 9 0 0 9 2 2 134 378 -244

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;