ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 10 – o Campeonato Italiano – já tem seus semifinalistas, mas a ação segue quente na disputa pelas posições dentro do G4, que determinarão os confrontos nas semifinais.

O fim de semana foi de penúltima rodada e o já classificado Valorugby Emilia, do brasileiro Matteo Dell’Acqua, recebeu o líder Petrarca Padova. O resultado não foi o esperado pelo Valorugby, que caiu por 18 x 23, em resultado que assegurou ao Petrarca a primeira colocação. Cugini, aos 69′, marcou o try da virada e Lyle chutou o drop goal decisivo para os visitantes aos 75′.

Outro jogo de grande interesse para os brasileiros opôs os dois últimos colocados, Lazio e Colorno. Foi a primeira vitória para o time romano, com a Lazio triunfando por 29 x14. No entanto, o brasileiro Lorenzo Massari, camisa 13, marcou seu primeiro try com a camisa do Colorno.

Calvisano e Rovigo também venceram na rodada e os resultados mantiveram Rovigo, Calvisano e Fiamme Oro (2º, 3º e 4º colocados) separados por somente 2 pontos, com 1 rodada para o fim. O Valorugby enfrentará justamente o Calvisano, ao passo que o Rovigo ainda encarará o Colorno.









Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Lazio 29 x 14 Colorno

Mogliano 18 x 26 Viadana

Valorugby 18 x 23 Petrarca

Rovigo 27 x 17 Fiamme Oro

Calvisano 54 x 17 Lyons Piacenza

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 17 73 Rovigo Rovigo 17 62 Calvisano Calvisano 17 60 Valorugby Emilia Reggio Emilia 17 60 Viadana Viadana 18 46 Mogliano Mogliano Veneto 18 40 Fiamme Oro Roma 17 30 Lyons Piacenza 18 27 Colorno Colorno 15 14* Lazio Roma 18 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas