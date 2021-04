Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Por conta de novos casos da COVID-19 na França, 4 partidas desse fim de semana foram adiadas, com apenas 3 jogos rolando pelo Top 14. Porém, os jogos que aconteceram não desapontaram.

Com o La Rochelle fora de ação, o Toulouse reassumiu a liderança ao vencer o clássico contra o Racing por 34 x 16. Foi um show do Toulouse, que marcou 2 tries no primeiro tempo, o primeiro sendo de Yoann Huget e o segundo um penal try. O segundo tempo começou com Fouyssac marcando o terceiro try do Toulouse e apenas aos 60′ Palu descontou com try para o Racing. A vitória do gigante occitano foi selada aos 67′ com Rory Arnold desferindo offload para Dupont marcar o quarto try.



Por sua vez, o Lyon retornou à zona de classificação ao mata-mata final ao vencer o Clermont em outro jogaço de 41 x 30. Yato abriu o jogo com try para o Clermont, mas o Lyon respondeu com tries de Mignot e Tuisova. A situação se deteriorou contra o Clermont com um cartão vermelho aos 40′ para Cancoriet. Mesmo com um a menos, Moala marcou o segundo try do Clermont, porém a superioridade numérica do Lyon falou mais alto com try de Regard. O fim de jogo foi emocionante, com Tiberghien cravando o terceiro try do Clermont aos 72′, respondido com 2 tries fulminantes do Lyon, de Couilloud e Tuisova, assegurando a vitória dos Lobos.



O Stade Français manteve suas chances de chegar ao mata-mata ao fazer 43 x 32 sobre o Pau, que segue seriamente ameaçado de rebaixamento. Foram 6 tries a 4 para os parisienses.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Lyon 41 x 30 Clermont

Toulouse 34 x 16 Racing

Stade Français 43 x 32 Pau

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 22 72 La Rochelle La Rochelle 21 67 Racing Nanterre (Paris) 21 59 Clermont Clermont-Ferrand 21 59 Lyon Lyon 22 56 Bordeaux-Bègles Bordeaux 20 53 Toulon Toulon 20 52 Castres Castres 21 51 Stade Français Paris 21 49 Brive Brive-la-Gaillarde 20 44 Montpellier Montpellier 20 40 Bayonne Bayonne 21 39 Pau Pau 22 36 Agen Agen 20 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;