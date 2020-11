Tempo de leitura: 1 minuto

Brasil e Portugal duelaram em Lisboa no último sábado, com vitória portuguesa por 30 x 10. Antes da partida, nosso programa Rugby+ fez a prévia do jogo com o Jardel Vettorato e Francisco Pinto Magalhães, ídolos de Tupis e Lobos.

Depois do jogo, recebemos para o Rugby Talks o treinador brasileiro Fernando Portugal e o jogador Michael “Ilha” direto de Lisboa. Assista!