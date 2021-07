Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Nesta quarta-feira, Brisbane foi o palco para o primeiro de três encontros entre Austrália e França, dando sequência aos amistosos internacionais de julho. A França viajou à Austrália com uma seleção experimental, com poucos atletas que estiveram no Six Nations, e, mesmo assim, deu trabalho aos Wallabies, que venceram por apenas 23 x 21 graças a um penal aos 83′.



Os franceses marcaram o primeiro try logo aos 6′ com Villière, finalizando na ponta após a pressão azul nas 22 iniciada em scrum. Os Bleus foram superiores no começo, ampliaram aos 18′ com penal chutado por Carbonel e, aos 22′, Villière disparou para seu segundo try no jogo, recebendo passe para dentro de Danty, em bela ação da linha francesa após scrum.

Foi apenas antes da pausa que a Austrália reagiu com Paenga-Amosa marcando o primeiro try dos donos da casa, em maul, fazendo valer o momento superior dos Wallabies, que chegaram a ter 64% de domínio territorial ao final da primeira etapa.

O segundo tempo viu os Wallabies ampliarem seu domínio contra um desentrosado e inexperiente elenco francês e Lolesio reduziu a diferença com penal certeiro aos 44′. Carbonel respondeu na mesma moeda aos 52′, mas Lolesio devolveu aos 60′. O fullback debutante Jaminet chutou penal para os franceses de longa distância aos 62′, e o duelo se encaminhou para os minutos derradeiros com os Bleus sustentando a vantagem.

Aos 71′, a esperança voltou para os australianos com o capitão Michael Hooper rompendo no pick and go para o try que deixou os Wallabies somente 1 ponto atrás dos Bleus. E, já com o tempo esgotado, a Austrália celebrou a suada vitória com penal certeiro de Lolesio, premiando o esforço australiano de manter a posse de bola por dramáticos 3 minutos após o tempo regulamentar se esgotar. 23 x 21, números finais.

O próximo jogo entre os dois países será novamente no meio de semana, na terça-feira, dia 13.

23 21

🇦🇺Austrália 23 x 21 França🇫🇷, em Brisbane🇦🇺

Árbitro: Brendon Pickerill🇳🇿

Austrália

Tries: Paenga-Amosa e Hooper

Conversões: Lolesio (2)

Penais: Lolesio (3)

15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Hunter Paisami, 12 Matt Toomua, 11 Marika Koroibete, 10 Noah Lolesio, 9 Jake Gordon, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Rob Valetini, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Matt Philip, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Angus Bell, 18 Taniela Tupou, 19 Darcy Swain, 20 Isi Naisarani, 21 Tate McDermott, 22 Len Ikitau, 23 Andrew Kellaway;

França

Tries: Villière (2)

Conversões: Carbonel (1)

Penais: Carbonel (2) e Jaminet (1)

15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Arthur Vincent, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Louis Carbonel, 9 Baptiste Couilloud, 8 Sekou Macalou, 7 Anthony Jelonch (c), 6 Dylan Cretin, 5 Romain Taofifénua, 4 Kilian Geraci, 3 Demba Bamba, 2 Gaëtan Barlot, 1 Jean-Baptiste Gros;

Suplentes: 16 Anthony Étrillard, 17 Quentin Walckerl, 18 Sipili Falatea, 19 Baptiste Pesenti, 20 Florent Vanverberghe, 21 Cameron Woki, 22 Teddy Iribaren, 23 Anthony Bouthier;