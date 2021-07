Tempo de leitura: 1 minuto

Foram confirmados nesta quarta-feira os horários para os jogos do rugby sevens dos Jogos Olímpicos. O Brasil disputará o torneio feminino e irá a campo no dia 28 de julho (29 no Japão, 28 no Brasil, pelo fuso horário) contra o Canadá às 21h30 e no dia 29 de julho às 05h00 da manhã contra França e às 21h00 contra Fiji (dia 30 no Japão, 29 no Brasil).

Os direitos de transmissão são da Globo, SporTV e BandSports.

Masculino

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase 25/07/21* 21:00 FIJI X JAPÃO Grupo B 25/07/21* 21:30 GRÃ-BRETANHA X CANADÁ Grupo B 25/07/21* 22:00 NOVA ZELÂNDIA X COREIA DO SUL Grupo A 25/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA X ARGENTINA Grupo A 25/07/21* 23:00 ÁFRICA DO SUL X IRLANDA Grupo C 25/07/21* 23:30 ESTADOS UNIDOS X QUÊNIA Grupo C 26/07/21 04:30 GRÃ-BRETANHA X JAPÃO Grupo B 26/07/21 05:00 FIJI X CANADÁ Grupo B 26/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA X ARGENTINA Grupo A 26/07/21 06:00 AUSTRÁLIA X COREIA DO SUL Grupo A 26/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS X IRLANDA Grupo C 26/07/21 07:00 ÁFRICA DO SUL X QUÊNIA Grupo C 26/07/21** 21:00 CANADÁ X JAPÃO Grupo B 26/07/21** 21:30 FIJI X GRÃ-BRETANHA Grupo B 26/07/21** 22:00 ARGENTINA X COREIA DO SUL Grupo A 26/07/21** 22:30 NOVA ZELÂNDIA X AUSTRÁLIA Grupo A 26/07/21** 23:00 QUÊNIA X IRLANDA Grupo C 26/07/21** 23:30 ÁFRICA DO SUL X ESTADOS UNIDOS Grupo C 27/07/21 04:30 Pior 3º X Pior 4º Semifinal 9º lugar 27/07/21 05:00 Melhor 4º X 2º melhor 4º Semifinal 9º lugar 27/07/21 05:30 1º A X 2º melhor 3º Quartas de final 27/07/21 06:00 2º B X 2º C Quartas de final 27/07/21 06:30 1º C X 2º A Quartas de final 27/07/21 07:00 1º B X Melhor 3º Quartas de final 27/07/21*** 21:00 X Disputa de 11º lugar 27/07/21*** 21:00 X Disputa de 9º lugar 27/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar 27/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar 27/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro 27/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro 28/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar 28/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar 28/07/21 05:30 X Medalha de Prata 28/07/21 06:00 X Medalha de Ouro

*Dia 26 no Japão

**Dia 27 no Japão

***Dia 28 no Japão

Feminino

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase 28/07/21* 21:00 FRANÇA X FIJI Grupo B 28/07/21* 21:30 BRASIL X CANADÁ Grupo B 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS X CHINA Grupo A 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA X JAPÃO Grupo A 28/07/21* 23:00 ATLETAS DA RÚSSIA X GRÃ-BRETANHA Grupo C 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA X QUÊNIA Grupo C 29/07/21 04:30 CANADÁ X FIJI Grupo B 29/07/21 05:00 BRASIL X FRANÇA Grupo B 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA X CHINA Grupo A 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS X JAPÃO Grupo A 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA X GRÃ-BRETANHA Grupo C 29/07/21 07:00 ATLETAS DA RÚSSIA X QUÊNIA Grupo C 29/07/21** 21:00 BRASIL X FIJI Grupo B 29/07/21** 21:30 CANADÁ X FRANÇA Grupo B 29/07/21** 22:00 CHINA X JAPÃO Grupo A 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA X ESTADOS UNIDOS Grupo A 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA X QUÊNIA Grupo C 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA X ATLETAS DA RÚSSIA Grupo C 30/07/21 04:30 Pior 3º X Pior 4º Semifinal 9º lugar 30/07/21 05:00 Melhor 4º X 2º melhor 4º Semifinal 9º lugar 30/07/21 05:30 1º A X 2º melhor 3º Quartas de final 30/07/21 06:00 2º B X 2º C Quartas de final 30/07/21 06:30 1º C X 2º A Quartas de final 30/07/21 07:00 1º B X Melhor 3º Quartas de final 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 11º lugar 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 9º lugar 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro 30/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar 30/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar 30/07/21 05:30 X Medalha de Prata 30/07/21 06:00 X Medalha de Ouro

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão