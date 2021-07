Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta quarta-feira, a Rugby Europe (a federação europeia) lançou oficialmente sua nova Rugby Europe Super Cup, novo torneio de franquias e clubes voltado para os países de fora do Six Nations. Trata-se da nova terceira copa europeia, abaixo de Champions Cup e Challenge Cup.



A Super Cup terá inicialmente a participação de 8 times, com os países podendo indicar clubes (de acordo com a classificação de seus campeonatos nacionais) ou franquias, criadas especificamente para o torneio. Apenas a Rússia, com 2 participantes, optou por destinar vagas a clubes, enquanto Geórgia, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda e Israel criaram franquias.

Os israelenses são a surpresa, uma vez que a seleção do país sequer disputa o “Six Nations C”, mas foi capaz de lançar um novo projeto ambicioso de alto rendimento. As ausências notáveis são a Romênia (que conta com uma liga profissional de clubes) e a Alemanha, cujas participações eram aguardadas.

O caso da Espanha também é notável, uma vez que seu time, o Castilla y León, não foi formado pela federação do país. Trata-se de uma franquias fundada por 3 clubes que disputam o campeonato do país: VRAC, El Salvador e Burgos que, apesar de rivais, uniram forças em prol do projeto. Por outro lado, os times de Geórgia e Portugal foram criados por suas federações.

Os times foram divididos em 2 grupos, Leste e Oeste, com 6 jogos na primeira fase, seguidos de mata-mata. A competição terá início em setembro de 2021.

Grupo Leste



The Black Lion (Geórgia 🇬🇪 )

) Tel-Aviv Heat (Israel 🇮🇱 )

) Enisei (Rússia 🇷🇺 )

) Locomotiv Penza (Rússia 🇷🇺 )

Grupo Oeste

Castilla y León Iberians (Espanha 🇪🇸 )

) Lusitanos XV (Portugal 🇵🇹 )

) The Delta (Holanda 🇳🇱 )

) Brussels Devils (Bélgica 🇧🇪 )

Calendário