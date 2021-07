Tempo de leitura: 1 minuto

A jogo de sexta-feira entre Springboks e Geórgia foi cancelado.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira, após os treinos desta semana serem cancelados com a confirmação de caso positivo de COVID-19 no elenco sul-africano, com Lood De Jager. A medida garante o isolamento da seleção sul-africana a tempo de preservar seus jogos contra os British and Irish Lions.

❌ Cancelled! Boks’ second Test against @GeorgianRugby called off

🗣️ “In the context of the loss of life and economic damage … the cancellation of a rugby match is pretty trivial”

🔗 More here: https://t.co/DNEB272gCq#CastleLionsSeries #StrongerTogether #StrongerForever pic.twitter.com/RV7IG21v0C

— Springboks (@Springboks) July 7, 2021