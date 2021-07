Tempo de leitura: 3 minutos

Ao vivo no Watch ESPN nessa terça, Austrália e França farão o segundo duelo da série de três amistosos entre os dois países, que não duelavam desde 2016. A partida será em Melbourne, com a Austrália vindo de vitória por 23 x 21 no primeiro duelo.

O técnico Dave Rennie, da Austrália, efetuou apenas uma troca no XV titular, com o pilar Taniela Tupou entrando no time no lugar de Alaalatoa, que foi para o banco e passou a braçadeira de capitão para Michael Hooper. James O’Connor e Nic White seguem de fora do time.

A França, por sua vez, optou por ir à Austrália com um time inteiramente experimental, poupando seus principais astros. O técnico Fabien Galthié manteve intacta a linha titular, tendo, inclusive, exaltado o jovem abertura Carbonel por sua capacidade defensiva. As trocas para o segundo duelo ocorreram no pack, com cinco trocas. Na primeira linha, a novidade é o pilar debutante , ao passo que a segunda linha foi toda mudada, ganhando as camisas 4 e 5 o debutante e Cyril Cazeaux. Já a terceira linha teve mantido apenas o capitão Anthony Jelonch, que passou para a camisa 8, tendo a seu lado Cameron Woki, que, apesar de jovem, vai ganhando espaço nos Bleus, e o jovem Ibrahim Diallo debutará na seleção.

No último embate, apesar da absoluta falta de conjunto e experiência do elenco francês, os Bleus flertaram com a vitória, sofrendo a virada dos Wallabies apenas nos instantes finais. O novo duelo, com isso, ganha ainda mais em interesse, com o time francês prometendo dar um passo adiante e os Wallabies necessitando de uma vitória mais convincente.

13/07 – 07h00 (Hora de Brasília) – 🇦🇺Austrália x França🇫🇷, em Melbourne🇦🇺 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: James Dolemanl🇳🇿

Histórico: 47 jogos, 27 vitórias da Austrália🇦🇺, 18 vitórias da França🇫🇷 e 2 empates. Último jogo: 🇦🇺Austrália 23 x 21 França🇫🇷, em 2021 (amistoso);

Austrália: 15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Hunter Paisami, 12 Matt To’omua, 11 Marika Koroibete, 10 Noah Lolesio, 9 Jake Gordon, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Rob Valetini, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Matt Philip, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Angus Bell, 18 Allan Alaalatoa, 19 Darcy Swain, 20 Isi Naisarani, 21 Tate McDermott, 22 Len Ikitau, 23 Andrew Kellaway;

França: 15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Arthur Vincent, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Louis Carbonel, 9 Baptiste Couilloud, 8 Anthony Jelonch (c), 7 Ibrahim Diallo, 6 Cameron Woki, 5 Cyril Cazeaux, 4 , 3 , 2 Gaëtan Barlot, 1 Jean-Baptiste Gros;

Suplentes: 16 Anthony Étrillard, 17 8 Demba Bamba, 19 Kilian Geraci, 20 , 21 Sekou Macalou, 22 Teddy Iribaren, 23 Anthony Bouthier;