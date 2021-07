Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – As chances do Brasil ir à Copa do Mundo de 2023 minguaram neste domingo com a Seleção Brasileira sendo derrotada por 23 x 13 pelo Chile no primeiro jogo do triangular sul-americano, que vale duas vagas no mata-mata das Eliminatórias. Sem obter nem um ponto bônus defensivo, o Brasil precisará vencer o Uruguai no dia 25 e ainda aguarda o resultado do duelo entre Uruguai e Chile que ocorre no dia 18.



O triangular está sendo todo no Uruguai e o Brasil chegou ao torneio com o peso de ter perdido em 2020 para o Chile no Sul-Americano, acabando com uma sequência de superioridade sobre o rival.

O Brasil começou melhor, forte no contato e nas formações e arrancando o primeiro penal. A opção foi pelo lateral e o Brasil se sustentou no ataque até a bola sobrar para um drop goal desajeitado mas certeiro de Daniel Sancery, abrindo o placar.

O Chile respondeu com um jogo sólido de base, também apostando em colocar para a lateral e privilegiar o maul em sua primeira chance de penal. O momento que se provou crucial no começo do jogo, para jogar a pressão contra o Brasil foi o cartão amarelo recebido por Paganini. O Chile soube aproveitar o homem a mais e, no pick and go, Dittus rompeu para o primeiro try dos Condores, abrindo 7 x 3.

Os andinos tiveram maior domínio de posse de bola e território no primeiro tempo, mas o Brasil mostrou evolução defensiva, segurando bem o jogo de contato chileno, mesmo com um homem a menos. O ponto alto defensivo foi o maul que Buda e Daniel Sancery impediram que se tornasse try, travando o apoio da bola no in-goal. Com Paganini de volta, os Tupis cresceram na reta final da primeira etapa e marcaram o try da virada, com Josh desferindo chute para Maranhão disparar na ponta e invadir o in-goal chileno. 10 x 07.

O segundo tempo começou com erros dos dois lados e troca de penais. Fernández empatou o duelo em seu primeiro arremate, mas Moisés deu o troco na mesma moeda na sequência. Aos 50′, Urroz – vindo da seleção centralizada de sevens do Chile – chutou o segundo penal vermelho, igualando o marcador outra vez, e, os chilenos passaram a levar vantagem no jogo de contato outra vez, acumulando mais posse de bola.

O Brasil ainda respirou aliviado com um tackle errado de Spaguinho não sendo transformado em cartão amarelo ou vermelho, mas a situação fica pior para os Tupis, que viram o Chile encontrar seu try da virada aos 61′ com Böhme no pick and go, após longa pressão vermelha.

Com 7 pontos de desvantagem, o Brasil não voltou a flertar com a reação e, aos 71′, Urroz chutou penal preciso e fatal a favor do Chile. O 23 x 13 obrigou os Tupis a pressionarem mais no fim, mas a defesa chilena foi sólida e negou o pontos ao Brasil, que cometeu erros no fim e viu o sonho de ir ao Mundial ficar distante.

O resultado não derrubará o Brasil no Ranking Mundial, com os Tupis seguindo na 26ª posição, mas o Chile subirá da 29ª para a 28ª colocação.

13 23

🇧🇷Brasil 13 x 23 Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Gianlucca Gnecchi🇮🇹 / Assistentes: Andrea Piardi🇮🇹 e Gonzalo De Achaval🇦🇷 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Brasil

Try: Maranhão

Conversão: Moisés (1)

Penais: Moisés (2)

Drop goal: D Sancery (1)

15 Daniel Sancery, 14 Lorenzo Massari, 13 Felipe Sancery, 12 Moisés Duque, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Josh Reeves, 9 Felipinho Gonçalves, 8 André “Buda” Arruda, 7 Matheus “Nego” Cláudio, 6 Adrio de Melo, 5 Gabriel Paganini, 4 Cléber “Gelado” Dias, 3 Matheus “Blade” Rocha, 2 Wilton “Nelson” Rebolo, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Silva, 17 Leonel Moreno, 18 Jardel Vettorato, 19 Matteo Dell’Acqua, 20 Arthur Bergo, 21 Douglas Rauth, 22 Lucas Spago, 23 Yan Rosetti;

Chile

Try: Dittus e Böhme

Conversão: Urroz (2)

Penais: Urroz (2) e Fernández (1)

15 Rodrigo Fernández, 14 Nicolás Garafulic, 13 Domingo Saavedra, 12 Matías Garafulic, 11 Franco Velarde, 10 Francisco Urroz, 9 Marcelo Torrealba, 8 Alfonso Escobar, 7 Ignacio Slva, 6 Martín Sigren (c), 5 Javier Eissemann, 4 Clemente Saavedra, 3 Matías Dittus, 2 Augusto Böhme, 1 Javier Carrasco;

Suplentes:16 Tomás Dussaillant, 17 Iñaki Gurruchaga, 18 Fernando Lues, 19 Nikola Bursic, 20 Augusto Sarmiento, 21 Tomás Orchard, 22 Nicolás Herreros, 23 Santiago Videla;

País Apelido Jogos Pontos Chile Cóndores 1 4 Uruguai Teros 0 0 Brasil Tupis 1 0

América do Sul

11/07/21 – 🇧🇷Brasil 13 x 23 Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

18/07/21 – 🇺🇾Uruguai x Chile🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

25/07/21 – 🇺🇾Uruguai x Brasil🇧🇷, em Montevidéu🇺🇾

América do Norte

04/09/21 – 🇨🇦Canadá x Estados Unidos🇺🇸, em St. John’s🇨🇦

11/09/21 – 🇺🇸Estados Unidos x Canadá🇨🇦, em Glendale (Denver)🇺🇸

Playoff 1



Outubro/2021 – 2 jogos (ida e volta) – 1º colocado da América do Sul vs 1º colocado da América do Norte – Vencedor = classificado à Copa do Mundo

Playoff 2



Outubro/2021 – 2 jogos (ida e volta) – 2º colocado da América do Sul vs 2º colocado da América do Norte – Vencedor = classificado ao Playoff 3

Playoff 3



Julho/22 – 2 jogos (ida e volta) – Perdedor do Playoff 1 vs Vencedor do Playoff 2 – Vencedor = classificado à Copa do Mundo / Perdedor = classificado à Repescagem Mundial

Repescagem Mundial

Novembro/22 – Quadrangular entre o 3º das Américas, o 3º da Europa, o 2º da África e o 3º da Ásia/Oceania – Campeão = classificado à Copa do Mundo