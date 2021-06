Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A penúltima rodada do Super Rugby Trans Tasman começou nesta sexta-feira com jogos importantíssimos para a matemática de quem irá à grande final da competição. O líder Blues fez sua parte e venceu o campeão australiano Reds para se manter na liderança, sendo ainda beneficiado pelo fato dos Crusaders terem falhado em obter uma vitória bonificada sobre o Force.

Os Blues, que ficaram em terceiro lugar no Super Rugby Aotearoa neozelandês, venceram na Austrália por 31 x 26, provando que o rugby neozelandês está ainda alguns degraus acima do australiano. Os Reds fizeram o primeiro try do duelo com Harry Wilson, mas os australianos viram um cartão amarelo dar oportunidade para a virada dos visitantes. Com tries de Papali’i e Telea, os Blues viraram o marcador antes do intervalo. O terceiro try neozelandês veio logo aos 44′ com Tuipulotu, mas os Reds responderam com try de Paenga-Amosa em maul para manterem o campeão australiano no páreo, mas Finlay Christie no pick and go deu o troco com o quarto try dos Blues. Apenas no fim os Reds voltaram a flertar com a virada, com try de Daugunu, apanhando chute cruzado de O’Connor, aos 71′, mas a vitória dos anfitriões não aconteceu.



Crendo na facilidade do duelo, o terceiro colocado Crusaders colocou muitos reservas em campo para receber o Western Force e o resultado não foi o esperado. Os campeões neozelandeses fizeram um primeiro tempo sólido, de 4 tries a 2. Os australianos abriram o placar com try de Pulu, mas Mataele, Jordan e Douglas marcaram os tries que davam tranquilidade aos ‘Saders. Após condução de fases do argentino Cubelli, Callan cravou o segundo try do Force, porém Talitui fez o quarto try neozelandês antes da pausa e Will Jordan ainda marcou mais um abrindo o segundo tempo. O bônus era esperado, no entanto os ‘Saders passaram mais de 30 minutos sem conseguirem romper de novo a defesa australiana, com o Force tendo mais de 70% de posse de bola e território no segundo tempo. Com isso, os donos da casa acabaram punidos antes do fim com o try de Olowofela que negou o bônus aos Crusaders. Fim amargo para o gigante.



Na última rodada, os Blues receberão o Force e têm tudo para uma vitória. Já os Crusaders visitarão os Rebels.

*Horários de Brasília

29 21

🇳🇿Crusaders 29 x 21 Force🇦🇺, em Christchurch

Crusaders

Tries: Jordan (2), Mataele, Douglas e Talitui

Conversões: Burke (2)

15 Will Jordan, 14 Manasa Mataele, 13 Braydon Ennor, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Fergus Burke, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Whetukamokamo Douglas, 5 Mitchell Dunshea, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 Tamaiti Williams;

Suplentes: 16 Nathan Vella, 17 Isileli Tu’ungafasi, 18 Oliver Jager, 19 Luke Romano, 20 Tom Sanders, 21 Mitchell Drummond, 22 Dallas McLeod, 23 Josh McKay;

Force

Tries: Pulu, Calan e Olowofela

Conversões: Miotti (2) e Prior (1)

15 Jake Strachan, 14 Toni Pulu, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kyle Godwin (c), 11 Richard Kahui, 10 Domingo Miotti, 9 Tomas Cubelli, 8 Ollie Callan, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Warner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Ian Prior, 22 Jack McGregor, 23 Jordan Olowofela;

26 31

🇦🇺Reds 26 x 31 Blues🇳🇿, em Brisbane

Reds

Tries: Wilson, Paenga-Amosa e Daugunu

Conversões: Henry (3)

Penais: Daugunu (1)

15 Bryce Hegarty, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Hunter Paisami, 12 Isaac Henry, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor (cc), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Liam Wright (cc), 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Dane Zander, 18 Zane Nonggorr, 19 Angus Blyth, 20 Sam Wallis, 21 Moses Sorovi, 22 Hamish Stewart, 23 Ilaisa Droasese;

Blues

Tries: Papali’i, Telea, Tuipulotu e Christie

Conversões: Black (4)

Penais: Black (1)

15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Mark Telea, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Akira Ioane, 7 Dalton Papalii, 6 Tom Robinson, 5 Patrick Tuipulotu (c), 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Jacob Pierce, 20 Hoskins Sotutu, 21 Jonathan Ruru, 22 Harry Plummer, 23 AJ Lam;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 4 19 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 4 18 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 3 15 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 3 13 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 3 10 Reds Austrália Brisbane 4 5 Brumbies Austrália Canberra 3 1 Force Austrália Perth 4 1 Waratahs Austrália Sydney 3 0 Rebels Austrália Melbourne 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;