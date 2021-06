Tempo de leitura: 2 minutos

Estados Unidos e Canadá duelarão pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, em confronto que definirá os confrontos contra os sul-americanos em novembro de olho em vaga no Mundial. Os dois duelos entre estadunidenses e canadenses deveriam ser em outubro, mas foram remarcados, sendo antecipados para setembro.

O primeiro jogo terá mando do Canadá, no dia 4, ao passo que o segundo duelo será no dia 11, nos Estados Undos. Os estadunidenses inclusive já definiram a sede: será o estádio de Glendale, em Denver, Coloroado.

Quem vencer entre Estados Unidos e Canadá enfrentará o melhor time da América do Sul, entre Uruguai, Chile, Brasil, Paraguai e Colômbia. A partida valerá vaga direta na Copa do Mundo. Já o perdedor de Estados Unidos e Canadá enfrentará o segundo melhor sul-americano, em jogo que valerá vaga contra o perdedor do duelo dos primeiros colocados.

Portanto, o calendário das Eliminatórias nas Américas é este:

1ª fase

América do Sul

26/06/21 – 🇧🇷Brasil x Paraguai🇵🇾, no Brasil🇧🇷 (a definir)

03/07/21 – 🇨🇱Chile x Colômbia🇨🇴, no Chile🇨🇱 (a definir)

2ª fase

América do Sul

11/07/21 – Vencedor🇧🇷🇵🇾 x Vencedor🇨🇱🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

18/07/21 – 🇺🇾Uruguai x 🇨🇱🇨🇴🇵🇾 (2º melhor ranqueado entre os vencedores da 1ª fase), em Montevidéu🇺🇾

25/07/21 – 🇺🇾Uruguai x 🇧🇷🇨🇱🇨🇴 (melhor ranqueado entre os vencedores da 1ª fase), em Montevidéu🇺🇾

América do Norte

04/09/21 – 🇨🇦Canadá x Estados Unidos🇺🇸, no Canadá🇨🇦 (a definir)

11/09/21 – 🇺🇸Estados Unidos x Canadá🇨🇦, em Glendale (Denver)🇺🇸

3ª fase

??/10 ou 11/2021 – 2 jogos (ida e volta) – 1º colocado da América do Sul vs 1º colocado da América do Norte – Vencedor = classificado à Copa do Mundo

4ª fase

??/10 ou 11/2021 – 2 jogos (ida e volta) – 2º colocado da América do Sul vs 2º colocado da América do Norte – Vencedor = classificado à 4ª fase das Eliminatórias

5ª fase

??/07/22 – 2 jogos (ida e volta) – Perdedor da 3ª fase vs Vencedor da 4ª fase – Vencedor = classificado à Copa do Mundo / Perdedor = classificado à Repescagem Mundial

Repescagem Mundial

??/11/22 – Quadrangular entre o 3º das Américas, o 3º da Europa, o 2º da África e o 3º da Ásia/Oceania – Campeão = classificado à Copa do Mundo