Lisboa recebe nesse fim de semana, nos campos de rugby do Jamor, a abertura do Rugby Europe Sevens Championship, o Campeonato Europeu de Sevens que, em 2021, terá duas etapas, ambas com masculino feminino sendo disputados conjuntamente. Depois de Lisboa, os mesmos times ainda se enfrentarão em Moscou.

Inglaterra, Gales, Escócia, França e Irlanda são as ausências neste ano no masculino, ao passo que no feminino Itália, Inglaterra, França e Irlanda serão as ausências principais. Países Baixos e Suíça também optaram por não jogarem o circuito. Não haverá rebaixamento neste ano, por conta da pandemia.

Entre os homens, as disputas prometem muito sobretudo entre Portugal (país sede), Espanha (única da elite do Circuito Mundial que jogará o torneio), Alemanha (atual campeão), Rússia (tradicional força, que já foi da elite mundial), Geórgia e Itália (que investem menos no sevens, mas que sempre geram expectativas). Já entre as mulheres os olharem estarão sobre a Rússia, grande favorita (que se prepara para o Pré Olímpico Mundial), e Espanha (que, assim como a Rússia, é da elite mundial). No entanto, a ascensão recente da Polônia, as presenças de Gales e da Escócia e, lógico, a expectativa sobre o time da casa, Portugal, também atrairão as atenções.

Além da ação em Portugal, ainda rolam disputas em Belgrado, na Sérvia, que recebe a partir de sexta as disputas masculina e feminina da 3ª divisão europeia, o Rugby Europe Sevens Conference.

Os jogos serão todos exibidos ao vivo pela Rugby Europe TV, gratuitamente. Veja no link abaixo a tabela de jogos com os horários de Lisboa (4h a mais que o horário de Brasília).

📅 | Here is how the Men's Championship will shape up in Lisbon🇵🇹 ▶️ https://t.co/kKVhj19xmw pic.twitter.com/nJd9Q1q5yL — Rugby Europe (@rugby_europe) June 1, 2021

🏆 | The official Rugby Europe Conference Women’s photo – all set for tomorrow! 🇱🇺 🇭🇷 🇦🇩 🇲🇨 🇮🇱 🇧🇬 🇱🇻 🇦🇹 🇱🇹 📺 https://t.co/VEfnwVgTvA 📸 Vanja Bejin pic.twitter.com/B0mzJDhW04 — Rugby Europe (@rugby_europe) June 3, 2021



Irlanda e Grã Bretanha se enfrentam

Apesar de terem aberto mão do torneio europeu, Irlanda e Grã Bretanha farão uma série de duelos nesse fim de semana em Dublin. A Irlanda jogará o Pré Olímpico Mundial masculino em 19 e 20 de junho, ao passo que a Grã Bretanha (seleção recriada neste ano misturando atletas de Inglaterra, Gales e Escócia) já está garantida nos Jogos Olímpicos e segue sua preparação para Tóquio.

Rugby Europe Sevens Championship Series – 1ª divisão

1ª etapa – em Lisboa, Portugal🇵🇹 – dias 05 e 06 de junho

Masculino (8 times):

Grupo A: Alemanha🇩🇪, Portugal🇵🇹, Geórgia🇬🇪 e Lituânia🇱🇹;

Grupo B: Espanha🇪🇸, Itália🇮🇹, Rússia🇷🇺 e Polônia🇵🇱;

Feminino (9 times):

Grupo A: Rússia🇷🇺, Alemanha🇩🇪 e Romênia🇷🇴;

Grupo B: Polônia🇵🇱, Bélgica🇧🇪 e Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Grupo C: Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Espanha🇪🇸 e Portugal🇵🇹;

2ª etapa – em Moscou, Rússia🇷🇺 – dias 25 a 27 de junho

Rugby Europe Sevens Trophy Series – 2ª divisão

1ª etapa – em Zagreb, Croácia🇭🇷 – dias 19 e 20 de junho

Masculino (12 times):

Grupo A: Romênia🇷🇴, Suécia🇸🇪, Israel🇮🇱 e Turquia🇹🇷;

Grupo B: Ucrânia🇺🇦, Tchéquia🇨🇿, Luxemburgo🇱🇺 e Hungria🇭🇺;

Grupo C: Bélgica🇧🇪, Croácia🇭🇷, Dinamarca🇩🇰 e Letônia🇱🇻;

Feminino (10 times):

Grupo A: Ucrânia🇺🇦, Suécia🇸🇪, Noruega🇳🇴, Turquia🇹🇷 e Moldávia🇲🇩;

Grupo B: Tchéquia🇨🇿, Finlândia🇫🇮, Geórgia🇬🇪, Hungria🇭🇺 e Dinamarca🇩🇰;

2ª etapa – em Budapeste, Hungria🇭🇺 – dias 09 a 11 de julho

Rugby Europe Sevens Conference Series – 3ª divisão

Etapa Única – em Belgrado, Sérvia🇷🇸 – dias 04 a 06 de julho

Masculino (12 times):

Grupo A: Bulgária🇧🇬, Áustria🇦🇹, Sérvia🇷🇸 e Malta🇲🇹;

Grupo B: Moldávia🇲🇩, Mônaco🇲🇨, Montenegro🇲🇪 e San Marino🇸🇲;

Grupo C: Finlândia🇫🇮, Noruega🇳🇴, Andorra🇦🇩 e Eslovênia🇸🇮;

Feminino (9 times):

Grupo A: Israel🇮🇱, Lituânia🇱🇹 e Luxemburgo🇱🇺

Grupo B: Áustria🇦🇹, Croácia🇭🇷 e Bulgária🇧🇬

Grupo C: Letônia🇱🇻, Andorra🇦🇩 e Mônaco🇲🇨