O final de semana será de retas finais no Top 14 francês, Premiership inglesa e Super Rugby Trans Tasman australiano e neozelandês. Olho na programação!

A TV5 Monde mostrará ao vivo no sábado a última rodada da primeira fase do Top 14. Bordeaux e Toulouse duelam para saber quem terá vaga direta nas semifinais e quem jogará a repescagem. Com todos os jogos da rodada final sendo no mesmo horário, ainda poderá haver mudanças no jogo escolhido para ser televisionado.

Já o Watch ESPN chega com a penúltima rodada da Premiership e com a também penúltima rodada do Super Rugby Trans Tasman. Na Premiership, os 4 semifinalistas já são conhecidos – Bristol, Exeter, Sale e Harlequins – e a questão agora é saber quem enfrentará quem no mata-mata. Já no Super Rugby todos os olhares estarão sobre os times da Nova Zelândia, que brigam pelas 2 vagas na final do torneio. Blues e Hurricanes lideram, mas terão jogos dificílimos contra Reds e Brumbies, ao passo que os Crusaders e os Highlanders estão na perseguição de ambos e com jogos mais fáceis, contra Force e Waratahs.

Por fim, a Major League Rugby seguirá com rodada completa ao vivo no therugbynetwork.com, mas o United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo, terá folga nesse fim de semana.

*Horários de Brasília









Top 14

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 25 77 La Rochelle La Rochelle 25 77 Racing Nanterre (Paris) 25 73 Bordeaux-Bègles Bordeaux 25 72 Clermont Clermont-Ferrand 25 67 Toulon Toulon 25 66 Stade Français Paris 25 66 Castres Castres 25 64 Lyon Lyon 25 60 Montpellier # Montpellier 25 54 Brive Brive-la-Gaillarde 25 51 Bayonne Bayonne 25 45 Pau Pau 25 41 Agen Agen 25 02

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- Os 8 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup europeia de 2021-22;



# O Montpellier foi campeão da Challenge Cup 2020-21 e, por isso, já tem vaga garantida na Heineken Champions Cup de 2021-22. Caso o Montpellier não termine entre os 8 primeiros colocados do Top 14 2020-21, apenas os 7 primeiros colocados se classificarão à Heineken Champions Cup de 2021-22.

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 20 76 Exeter Chiefs Exeter 20 73 Sale Sharks Salford (Manchester) 20 68 Harlequins Londres 20 68 Northampton Saints Northampton 20 54 Leicester Tigers Leicester 20 48 London Irish Londres 20 44 Wasps Coventry 20 43 Bath Bath 20 43 Gloucester Gloucester 20 41 Newcastle Falcons Newcastle 20 39 Worcester Warriors Worcester 20 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 8º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento. A Premiership será expandida para 13 clubes em 2021-22;

Super Rugby Trans Tasman

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 3 15 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 3 15 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 3 14 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 3 13 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 3 10 Reds Austrália Brisbane 3 4 Brumbies Austrália Canberra 3 1 Force Austrália Perth 3 1 Waratahs Austrália Sydney 3 0 Rebels Austrália Melbourne 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;