A Argentina negociava ainda para este ano a participação na Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano. Em 2019, o Jaguares XV participou da 2ª divisão da Currie Cup e se sagrou campeão, mas a pandemia impediu a permanência dos argentinos no certame em 2020. A proposta era que o time disputasse a SLAR sul-americana no primeiro semestre e a competição sul-africana no segundo semestre. No entanto, anunciou hoje como será a edição 2021 da Currie Cup e manteve os argentinos de fora.

A Currie Cup 2021 terá início no dia 18 de junho e a primeira fase se encerrará no dia 28 de agosto, com os 4 primeiros colocados avançando às semifinais. A final será em 11 de setembro, minimizando o impacto sobre Bulls, Lions, Sharks e Western Province (Stormers) que deverão participar do novo PRO16 (a liga com equipes de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul) a partir justamente de setembro deste ano.

Serão 2 divisões com 7 times cada. Na primeira divisão estarão Bulls, Lions, Sharks, Western Province, Cheetahs, Griquas e Mpumalanga Pumas, ao passo que na segunda divisão jogarão Eastern Province Elephants, Leopards, Valke, Griffons, SWD Eagles, Boland Kavaliers e Border Bulldogs.