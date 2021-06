Tempo de leitura: 4 minutos

Chegou a hora da Oceania conhecer seu grande campeão de 2021! A grande final do Super Rugby Trans Tasman acontece nesse sábado, com uma final inédita entre dois times que representam os extremos da Nova Zelândia: Blues e Highlanders, com transmissão ao vivo do Watch ESPN.

🏉Sábado tem a grande final do Super Rugby Trans Tasman, 🇳🇿Blues vs Highlanders🇳🇿. Quem será o campeão🏆? 04h00 da manhã ao vivo no #WatchESPN #RugbyNaESPN @ESPNBrasil — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 16, 2021



O jogo será no maior estádio neozelandês, o Eden Park, em Auckland, maior cidade do país, com mais de 1,7 milhão de habitantes, que não é palco de uma final de Super Rugby desde 2003! Os Blues são os segundos maiores campeões do Super Rugby, com 3 títulos, vencendo em 1996 e 1997, com Jonah Lomu brilhando, e em em 2003, quando foram pela última vez à final, liderados por nomes como Carlos Spencer, Joe Rokocoko, Doug Howlett, Mils Muliaina, Kevin Mealamu e Ali Williams. O prolongado período de jejum da metrópole da Nova Zelândia em quase duas décadas teve efeitos negativos para o esporte na cidade, mas o título em 2021 poderá marcar o início de uma nova era em Auckland. Por isso, um grande público é aguardado para o Eden Park.

Já os Highlanders são o time da menor cidade com Super Rugby, Dunedin, abrangendo todo o extremo sul da Nova Zelândia, que tem apenas 300 mil habitantes. Os Highlanders têm 1 conquista de Super Rugby, em 2015, quando bateram os Hurricanes numa final inédita. O time campeão tinha como um dos seus grandes nomes o scrum-half Aaron Smith, que segue como o astro dos ‘Landers.

Os Blues têm o favoritismo nesse sábado, por jogarem em casa e por terem tido um 2021 superior até aqui. No entanto, os confrontos diretos foram equilibrados, com uma vitória para cada lado neste ano (39 x 17 para os Blues em Auckland e 35 x 29 para os ‘Landers em Dunedin). No entanto, para a grande final, o técnico dos Blues, Leon MacDonald (7 vezes campeão do Super Rugby como jogador dos Crusaders) lamentou desfalques por lesões. As principais ausências são o terceira linha e capitão Tom Robinson, o pilar Ofa Tuungafasi e o ponta estrelado Caleb Clarke.

Por sua vez, o técnico Tony Brown, dos Highlanders, também foi perdendo nomes importantes ao longo da temporada por lesões, mas celebrou o fato de poder repetir pela primeira vez no ano a mesma escalação. O capitão Ash Dixon celebrará seu 100º jogo pelos Highlanders – e a marca poderia vir com o título. Já o terceira linha japonês Kazuki Himeno poderá ser o primeiro atleta de seu país campeão do Super Rugby.

MacDonald ressaltou a boa forma recente da defesa dos Blues e a disciplina da equipe. O choque dos segundas linhas Tuipulotu, dos anfitriões, e Pari Pari Parkinson, do lado visitante, é um dos destaques do duelo, mas a batalha mais aguardará talvez será a de duas terceiras linhas em grande fase, com o trio Sotutu, Akira Ioane e Papalii sendo referência para os Blues, enquanto os Highlanders têm o japonês Kazuki Himeno e Billy Harmon em boa fase. Na linha, no entanto, os ‘Landers têm mais brilho, com Aaron Smith e Mitch Hunt municiando com mais qualidade nomes como a máquina de tries Jona Nareki e o excelente Tomkinson. Do lado dos Blues, Rieko Ioane é referência na linha e Bryce Heem segue em grande fase, mas a criação de Otere Black ainda deixa questionamentos.

Quem vence? Saberemos no sábado, num jogo que marcará uma quebra na sequência de títulos dos Crusaders na Nova Zelândia. Desde 2016 ninguém mais no país solta o grito de campeão.





Super Rugby Trans Tasman

FINAL

*hora de Brasília

Dia 19/06 – 04h05 – Blues x Highlanders, em Auckland – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Mike Fraser

Blues: 15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Mark Telea, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Gerard Cowley-Tuioti, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Nepo Laulala, 2 Kurt Eklund, 1 Alex Hodgman.

Suplentes: 16 Ray Niuia, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Marcel Renata, 19 Joshua Goodhue, 20 Blake Gibson, 21 Jonathan Ruru, 22 Harry Plummer, 23 AJ Lam;

Highlanders: 15 Josh Ioane, 14 Patelesio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith, 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Hugh Renton, 5 Bryn Evans, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon, 1 Ethan de Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ayden Johnstone, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 James Lentjes, 21 Kayne Hammington, 22 Sam Gilbert, 23 Teariki Ben-Nicholas;

