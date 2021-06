Tempo de leitura: 7 minutos

\Os últimos classificados ao rugby sevens dos Jogos Olímpicos de Tóquio serão definidos nesse fim de semana em Mônaco, que recebe os torneios finais masculino e feminino do Pré Olímpico. Em jogo estará 1 vaga no torneio olímpico masculino e 2 vagas no feminino. O Brasil não estará em campo entre os homens, por ter desistido do torneio, ao passo que no feminino o Brasil já está garantido em Tóquio.

Os jogos serão exibidos ao vivo no YouTube do World Rugby (clique aqui).

Como funcionarão os torneios?

O torneio masculino terá 10 seleções, divididas em 2 grupos de 5. Apenas os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão às semifinais, com o campeão garantindo a vaga nos Jogos Olímpicos.

No feminino, são 12 seleções divididas em 3 grupos com 4 seleções cada, sendo que 8 equipes avançando ao mata-mata (as 2 primeiras colocadas de cada grupo e as 2 melhores 3ªas colocadas). O mata-mata feminino consistirá em 2 chaves separadas, com semifinais e final em cada chave. As campeãs de cada chave se classificarão aos Jogos Olímpicos e não haverá uma final geral do feminino (serão 2 campeãs).

Quem é favorito no masculino?

Samoa, França e Irlanda prometem um torneio de arrepiar entre si. São 3 seleções da primeira divisão mundial e apenas 1 avançará aos Jogos Olímpicos. A França desponta como a principal força, por ter ficado em 6º lugar na última edição do Circuito Mundial. A Irlanda ficou em 10º e Samoa em 13º na temporada (2019-20).

A França jogará quase em casa e terão um elenco bastante experiente, com nomes como Barraque, Bouhraoua e o excelente fijiano Veremalua, além de ter convocado Villière, que defendeu a França no Six Nations deste ano.

A Irlanda, por sua vez, vem em ascensão na modalidade e conta com o artilheiro de tries da temporada 2019-20 do sevens mundial, Jordan Conroy, enquanto Terry Kennedy está no top 5 da artilharia.

Samoa, por outro lado, vive momentos difíceis e não vence a França desde 2018, além de não ter vencido a Irlanda na última temporada. A novidade em Samoa é que o treinador é Brian Lima, ídolo do rugby do país, e o elenco será todo de atletas que atuam no país, com destaque para um dos nomes ascendentes do circuito, Elisapeta Alofipo.

Correndo por fora, Tonga se reforçou com Malakai Fekitoa (ex All Blacks) e Lopeti Timani (ex Wallabies) e passou a postular uma vaga. Tonga não tem a mesma tradição no sevens que seus vizinhos Fiji e Samoa, além de ter tido pouco tempo para trabalhar o elenco reforçado. Ainda assim, há talento no time para tentar surpreender.

Por sua vez, , Chile e Hong Kong podem tirar pontos preciosos dos favoritos. Os chilenos têm uma seleção de sevens focada na modalidade e já conseguiram feitos consideráveis nos últimos anos, que incluíram vitórias sobre Argentina e França, em pleno Circuito Mundial, em 2019.

Cóndores Seven inicia su aventura en Mónaco con el sueño de alcanzar por primera vez para el equipo de rugby de Chile la clasificación a los Juegos Olímpicos en Tokio El cuadro comandado por Edmundo Olfos viaja este domingo al Principado.

@TeamChile_COCH pic.twitter.com/OAC5S7j7i8 — ☆ CHILE RUGBY (@chilerugby) June 11, 2021



Zimbábue e Uganda têm vitórias sobre seleções da elite mundial no currículo também, mas a competição será cruel com os dois times africanos, ao passo que México e Jamaica são os times mais fracos.

Quem tem o favoritismo no feminino?

Entre as mulheres, o fato de haver duas vagas em disputa e apenas duas seleções da elite do Circuito Mundial em campo faz com que o favoritismo seja óbvio: França e Rússia. Só um desastre tirará francesas e russas dos Jogos Olímpicos e o maior risco para ambas é caírem na mesma chave do mata-mata.

No papel, a França leva vantagem sobre a Rússia, tendo terminado a temporada 2019-20 em 4º lugar, ao passo que a Rússia ficou em 6º. Os duelos entre os dois países costumam ser parelhos e os elencos seguem fortes, com a França convocando nomes de destaque como Bertrand, Ciofani, Drouin, Grassineau, Guerin, Izar, Horta, que vêm se focando no sevens.

E correndo por fora? As duas seleções sul-americanas, Colômbia e Argentina, aparecem como as principais candidatas a zebras, juntamente com a ascendente Papua Nova Guiné e o tradicional Cazaquistão. As colombianas têm no currículo recente a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019, após vencerem o Brasil, e estão com elenco com força máxima, sendo, em tese, a terceira força do torneio. As argentinas vêm num processo de renovação e vão ao torneio com alguma desconfiança. No Sul-Americano do ano passado, Las Pumas perderam para as colombianas e tiveram seu pior desempenho na história da competição. Hoje, a Argentina está atrás inclusive do Cazaquistão, que derrotou Las Pumas em Hong Kong em 2018.

🇨🇴Colômbia e 🇦🇷Argentina convocadas para o Pré Olímpico Feminino! pic.twitter.com/XPQE1PpUA5 — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 15, 2021

Entre as demais seleções, Hong Kong e Samoa buscam surpreender, mas tiveram nos últimos anos resultados abaixo de Cazaquistão e Papua, respectivamente, em seus torneios continentais, ao passo que Tunísia, Madagascar, Jamaica e México jogam para conseguirem figurar no mata-mata, mas com poucas ambições para além disso.

Masculino

Grupo A: 🇼🇸 Samoa, ☘️ Irlanda, 🇹🇴 Tonga, 🇿🇼 Zimbábue e 🇲🇽 México

Grupo B: 🇫🇷 França, 🇭🇰 Hong Kong, 🇨🇱 Chile, 🇺🇬 Uganda e 🇯🇲 Jamaica

Feminino

Grupo A: 🇷🇺Rússia, 🇦🇷Argentina, 🇲🇽México e 🇼🇸Samoa

Grupo B: 🇵🇬 Papua Nova Guiné, 🇰🇿 Cazaquistão, 🇯🇲 Jamaica e 🇹🇳 Tunísia

Grupo C: 🇫🇷 França, 🇭🇰 Hong Kong, 🇨🇴 Colômbia e 🇲🇬 Madagascar

Dia Hora (BRT) Torneio vs Fase/Grupo 18/06/21 13:00 Masculino Zimbábue x México Grupo A 18/06/21 13:22 Masculino Uganda x Jamaica Grupo B 19/06/21 04:28 Masculino Samoa x México Grupo A 19/06/21 04:50 Masculino Irlanda x Zimbábue Grupo A 19/06/21 05:12 Masculino França x Jamaica Grupo B 19/06/21 05:34 Masculino Hong Kong x Uganda Grupo B 19/06/21 05:58 Feminino Argentina x México Grupo A 19/06/21 06:20 Feminino Rússia x Samoa Grupo A 19/06/21 06:42 Feminino Cazaquistão x Jamaica Grupo B 19/06/21 07:12 Masculino Irlanda x México Grupo A 19/06/21 07:34 Masculino Samoa x Tonga Grupo A 19/06/21 07:56 Masculino Hong Kong x Jamaica Grupo B 19/06/21 08:18 Masculino França x Chile Grupo B 19/06/21 09:08 Feminino Papua Nova Guiné x Tunísia Grupo B 19/06/21 09:30 Feminino Hong Kong x Colômbia Grupo C 19/06/21 09:52 Feminino França x Madagascar Grupo C 19/06/21 10:24 Masculino Irlanda x Tonga Grupo A 19/06/21 10:46 Masculino Hong Kong x Chile Grupo B 19/06/21 11:16 Feminino Argentina x Samoa Grupo A 19/06/21 11:38 Feminino Rússia x México Grupo A 19/06/21 12:00 Feminino Cazaquistão x Tunísia Grupo B 19/06/21 12:39 Masculino Samoa x Zimbábue Grupo A 19/06/21 13:01 Masculino Tonga x México Grupo A 19/06/21 13:23 Masculino França x Uganda Grupo B 19/06/21 13:45 Masculino Chile x Jamaica Grupo B 19/06/21 14:09 Feminino Papua Nova Guiné x Jamaica Grupo B 19/06/21 14:31 Feminino Hong Kong x Madagascar Grupo C 19/06/21 14:53 Feminino França x Colômbia Grupo C 20/06/21 05:41 Feminino México x Samoa Grupo A 20/06/21 06:03 Feminino Rússia x Argentina Grupo A 20/06/21 06:25 Feminino Jamaica x Tunísia Grupo B 20/06/21 06:47 Feminino Papua Nova Guiné x Cazaquistão Grupo B 20/06/21 07:09 Feminino Colômbia x Madagascar Grupo C 20/06/21 07:31 Feminino França x Hong Kong Grupo C 20/06/21 07:55 Masculino Tonga x Zimbábue Grupo A 20/06/21 08:17 Masculino Samoa x Irlanda Grupo A 20/06/21 08:39 Masculino Chile x Uganda Grupo B 20/06/21 09:01 Masculino França x Hong Kong Grupo B 20/06/21 09:55 Feminino x Semifinal 1 20/06/21 10:17 Feminino x Semifinal 1 20/06/21 10:39 Feminino x Semifinal 2 20/06/21 11:01 Feminino x Semifinal 2 20/06/21 11:23 Masculino x Semifinal 20/06/21 11:45 Masculino x Semifinal 20/06/21 13:07 Feminino x Final 1 20/06/21 13:37 Feminino x Final 2 20/06/21 14:07 Masculino x Final