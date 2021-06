Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Brasil e Paraguai duelaram neste sábado pela fase inicial das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, em jogo de vida ou morte: era vencer ou vencer para avançar. Após um duro primeiro tempo, de apenas 6 x 0 para os Tupis, o Brasil se impôs numa segunda etapa dominante, com placar final de 29 x 00.

Logo no primeiro minuto, Moisés abriu o placar com penal para o Brasil. O Paraguai tentou responder com drop goal para fora e o que se viu no primeiro tempo foi um time dos Yacarés com superioridade de território, mas incapaz de criar espaços e avançar sobre a defesa brasileira. O Brasil cometeu erros, foi reduzido a 14 por amarelo a Paganini e teve dificuldades para criar oportunidades, mexendo no placar novamente apenas no lance final, com novo penal de Moisés.

No segundo tempo, a história foi outra. O Brasil foi dominante, controlou o jogo territorialmente e não tardou a abrir 15 x 00, com Moisés chutando drop goal, penal e outro drop goal, inteligentemente capitalizando sobre o ganho territorial.

🇧🇷15x 00🇵🇾, 2o drop goal do Moisés! pic.twitter.com/6Lbvt4PWKC — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 26, 2021



A vitória foi encaminhada quando finalmente saiu o primeiro try, com Lucas Spago finalizando na ponta, em jogada nascida de scrum e muita pressão brasileira nas 22. O Paraguai não teve mais reação e viu os Tupis finalizarem o jogo com o segundo try já com o tempo esgotado, desta vez com Felipe Sancery também finalizando na ponta. 29 x 00, números finais.

🇧🇷29 x 00🇵🇾, com este try do Felipe Sancery! pic.twitter.com/x6wmrkvYD5 — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 27, 2021



O Brasil encarará o Chile ou a Colômbia, no Uruguai, no dia 11 de julho.

29 00

🇧🇷Brasil 29 x 00 Paraguai🇵🇾, em São José dos Campos🇧🇷

Árbitro: Damian Schneider🇦🇷

Assistentes: 🇧🇷Cauã Ricardo e Victor Hugo Barboza🇧🇷 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Brasil

Tries: Spago e F Sancery

Conversões: Moisés (2)

Penais: Moisés (3)

Drop goals: Moisés (2)

15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Josh Reeves, 9 Felipinho Gonçalves, 8 André “Buda” Arruda, 7 Matheus “Nego” Cláudio, 6 Cléber “Gelado” Dias, 5 Gabriel Paganini, 4 Matteo Dell’Acqua, 3 Matheus “Blade” Rocha, 2 Yan Rosetti, 1 Caique Silva;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza, 17 Leonel Moreno, 18 Jardel Vetoratto, 19 Felipe Rosa, 20 Adrio Melo, 21 Douglas Rauth, 22 Lucas Spago, 23 Lorenzo Massari;

Paraguai

15 Juan Daniel González, 14 Marcelo Matiauda, 13 Diego Argaña, 12 Camilo Orrego, 11 Renato Cardona, 10 Sebastián Urbieta, 9 Gonzalo Bareiro, 8 Marcos Riquelme, 7 Carlos Plate, 6 Mateo Rodríguez, 5 Alejandro Montiel, 4 Mariano Garcele Ellí, 3 Martín Sitjar (c), 2 Lucas Otaño, 1 Daniel Cabral;

Suplentes: 16 Gastón Salvi, 17 Camilo Blasco, 18 Luís Enrique Quinteros, 19 Leonardo Glitz, 20 Gastón Navas, 21 Ariel Nuñez, 22 Tomás Mussi, 23 Juan Daniel Chilavert;