ARTIGO COM VÍDEO – Fazia tempo que New South Wales não conquistava o State of Origin de modo tão avassalador. Neste domingo, a Austrália parou para ver o maior evento do Rugby League (o rugby de 13 atletas): o State of Origin, a série anual de três partidas entre as seleções dos estados de New South Wales (onde fica Sydney) e Queensland (onde fica Brisbane). Os Blues de NSW já tinham vencido o jogo 1 na casa de Queensland e voltaram a triunfar na casa do rival conquistando o título. 26 x 00 incontestáveis e festa em Sydney e região.



A partida em Brisbane começou logo com try dos Blues, do artilheiro Addo-Carr, aos 11′, após Latrell Mitchell conquistar magnífico turnover. O time visitante passeou no primeiro tempo e, aos 25′, Mitchell interceptou passe e disparou quase o campo todo para o segundo try. O golpe foi acusado pelos Maroons, que viram os Blues marcarem o terceiro try antes da pausa, com Tom Trbojevic, recebendo após corrida de Addo-Carr.

O segundo tempo largou com Nathan Cleary chutando penal de segurança para NSW, abrindo 20 x 00 no marcador. Queensland tentou e teve um try espetacularmente negado por Trbojevic, que tirou o controle de Xavier Coates da bola. Os Maroons pararam numa poderosa defesa de Nova Gales do Sul e, aos 69′, Addo-Carr (que já havia tido um try anulado) recebeu offload de James Tedesco e cruzou o in-goal para seu segundo try na partida, liquidando a fatura.

O terceiro jogo será em Sydney, no dia 14 de julho, e servirá apenas para cumprir tabela.



State of Origin 2021 – Jogo 2



00 26

Queensland Maroons 00 x 26 New South Wales Blues, em Brisbane

Queensland

1 Valentine Holmes (Cowboys), 20 Xavier Coates (Broncos), 3 Kurt Capewell (Panthers), 4 Dane Gagai (Rabbitohs), 5 Kyle Feldt (Cowboys), 6 Cameron Munster (Storm), 7 Daly Cherry-Evans (Sea Eagles) (c), 8 Christian Welch (Storm), 9 Andrew McCullough (Dragons), 10 Josh Papalii (Raiders), 11 Jai Arrow (Rabbitohs), 12 Felise Kaufusi (Storm), 13 Tino Fa’asuamaleaui (Titans);

Interchange: 14 Ben Hunt (Dragons), 15 Moeaki Fotuaika (Titans), 16 David Fifita (Titans), 17 Francis Molo (Cowboys) / Substitutos pra concussão: 18 Coen Hess (Cowboys), 19 Ronaldo Mulitalo (Sharks),

New South Wales

Tries: Addo-Carr (2), Mitchell e Trbojevic

Conversões: Cleary (4)

Penais: Cleary (1)

1 James Tedesco (Roosters) (c), 2 Brian To’o (Panthers), 3 Latrell Mitchell (Rabbitohs), 4 Tom Trbojevic (Sea Eagles), 5 Josh Addo-Carr (Storm), 6 Jarome Luai (Panthers), 7 Nathan Cleary (Panthers), 8 Daniel Saifiti (Knights), 9 Damien Cook (Rabbitohs), 10 Junior Paulo (Eels), 11 Cameron Murray (Rabbitohs), 12 Tariq Sims (Dragons), 13 Isaah Yeo (Panthers);

Interchange: 14 Jack Wighton (Raiders), 15 Angus Crichton (Roosters), 16 Payne Haas (Broncos), 17 Liam Martin (Panthers) / Substitutos pra concussão: 18 Apisai Koroisau (Panthers), 19 Campbell Graham (Rabbitohs);



Histórico

Nº de títulos (séries)¹ Nº de vitórias (jogos) Nº de empates Nº de derrotas Queensland 22 62 2 55 New South Wales 16² 55 2 62

¹ 2 séries terminaram empatadas e sem campeão;

² New South Wales venceu mais 2 edições de jogo único, que não foram séries, o que totalizaria 17 títulos;