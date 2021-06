Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Três torneios de sevens agitaram o fim de semana, com seleções olímpicos se preparando para irem a Tóquio.

Quest for Gold é dos Pumas e das Eagles

Em Los Angeles, foi realizado o torneio Quest For Gold 7s, com os Estados Unidos recebendo Argentina, Grã-Bretanha e Coreia do Sul no masculino e Grã-Bretanha, Jamaica e México no feminino.

Entre os homens, quem falou mais alto foram os argentinos, que simplesmente venceram todos os seus jogos e estão cada vez mais fortes em suas pretensões olímpicas. Os britânicos venceram os norte-americanos e ficaram com o segundo lugar, ao passo que os coreanos tiveram fraca campanha e são, de fato, os maiores candidatos à lanterna em Tóquio.

Já entre as mulheres, os Estados Unidos levaram a melhor sobre as britânicas, com 3 vitórias e 1 empate, ficando com o título do torneio de modo invicto.









Fijianos e Black Ferns no topo

Em Townsville, na Austrália, as seleções masculina e feminina da casa receberam Nova Zelândia e Fiji e o resultado foi preocupante para a Austrália. Entre as mulheres, a Nova Zelândia venceu todos os seus jogos e confirmou ser favorita em Tóquio, sendo que as australianas, campeãs no Rio 2016, chegaram a perder um de seus confrontos com as fijianas.

No masculino, Fiji simplesmente venceu todos os seus jogos, incluindo duas vitórias sobre os All Blacks. Os neozelandeses ficaram com o vice, com duas vitórias sobre os australianos.







Espanha campeã europeia masculina, Rússia campeã feminina

Por fim, em Moscou, foi jogada a segunda e última etapa do Rugby Europe Sevens Championship Series, a 1ª divisão europeia.

No masculino, a Espanha conquistou as duas etapas e ergueu a taça no geral. Os espanhóis tiveram uma surpreendente final contra a Lituânia, mas venceram a zebra por larga margem na decisão.

Já no feminino, a Rússia também ficou com os dois títulos, vencendo agora em casa Polônia e Escócia no triangular final.





Quest for Gold Sevens – em Los Angeles

Masculino

🇦🇷Argentina 21 x 19 Grã-Bretanha🇬🇧

🇺🇸Estados Unidos 42 x 07 Coreia do Sul🇰🇷

🇺🇸Estados Unidos 24 x 21 Grã-Bretanha🇬🇧

🇦🇷Argentina 49 x 00 Coreia do Sul🇰🇷

🇦🇷Argentina 19 x 12 Estados Unidos🇺🇸

🇬🇧Grã-Bretaña 54 x 05 Coreia do Sul🇰🇷

🇺🇸Estados Unidos 19 x 31 Argentina 🇦🇷

🇬🇧Grã-Bretanha 54 x 05 Coreia do Sul🇰🇷

🇺🇸 Estados Unidos 10 x 29 Grã-Bretanha🇬🇧

🇦🇷Argentina 55 x 00 Coreia do Sul🇰🇷

🇦🇷Argentina 21 x 14 Grã-Bretanha🇬🇧

🇺🇸Estados Unidos 42 x 07 Coreia do Sul🇰🇷

Feminino

🇺🇸Estados Unidos 71 x 00 Jamaica🇯🇲

🇬🇧Grã-Bretanha 73 x 00 México 🇲🇽

🇲🇽México 10 x 29 Jamaica🇯🇲

🇺🇸Estados Unidos 26 x 07 Grã-Bretanha🇬🇧

🇲🇽México 10 x 17 Jamaica🇯🇲

🇺🇸Estados Unidos 24 x 14 Grã-Bretanha🇬🇧

🇲🇽México x Jamaica🇯🇲

🇬🇧Grã-Bretanha 17 x 21 Estados Unidos🇺🇸

🇲🇽México x Jamaica🇯🇲

🇬🇧Grã-Bretanha 12 x 12 Estados Unidos

Oceania Sevens – em Townsville🇦🇺

Masculino

🇫🇯Fiji 21 x 19 Nova Zelândia🇳🇿

🇦🇺Austrália 07 x 19 Fiji🇫🇯

🇦🇺Austrália 14 x 26 Fiji🇫🇯

🇦🇺Austrália 21 x 24 Nova Zelândia🇳🇿

🇦🇺Austrália 07 x 17 Nova Zelândia🇳🇿

🇫🇯Fiji 17 x 07 Nova Zelândia🇳🇿

Feminino

🇦🇺Austrália 31 x 17 Fiji🇫🇯

🇳🇿Nova Zelândia 33 x 14 Fiji🇫🇯

🇦🇺Austrália 12 x 19 Fiji🇫🇯

🇦🇺Austrália 05 x 34 Nova Zelândia🇳🇿

🇳🇿Nova Zelândia 27 x 12 Fiji🇫🇯

🇦🇺Austrália 05 x 26 Nova Zelândia🇳🇿

Rugby Europe Sevens Championship Series – 1ª divisão

2ª etapa – em Moscou, Rússia🇷🇺

Masculino:

Grupo A:1 Portugal🇵🇹, 2 Espanha🇪🇸, 3 Geórgia🇬🇪, 4 Polônia🇵🇱;

Grupo B: 1 Alemanha🇩🇪, 2 Rússia🇷🇺, 3 Itália🇮🇹, 4 Lituânia🇱🇹;

Quartas de final: 🇩🇪Alemanha 42 x 05 Polônia🇵🇱, 🇪🇸Espanha 36 x 07 Itália🇮🇹, 🇵🇹Portugal 22 x 28 Lituânia🇱🇹, 🇷🇺Rússia 10 x 05 Geórgia🇬🇪;

Semifinais: 🇩🇪Alemanha 00 x 19 Espanha🇪🇸, 🇱🇹Lituânia 21 x 19 Rússia🇷🇺;

7º lugar: 🇵🇹Portugal 48 x 00 Polônia🇵🇱;

5º lugar: 🇬🇪Geórgia 19 x 14 Itália🇮🇹;

3º lugar: 🇩🇪Alemanha 19 x 12 Rússia🇷🇺

Final: 🇪🇸Espanha 47 x 05 Lituânia🇱🇹;

Feminino:

Grupo A: 1 Rússia🇷🇺, 2 Portugal🇵🇹, 3 Alemanha🇩🇪;

Grupo B: 1 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 2 Espanha🇪🇸, 3 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Grupo C: 1 Polônia🇵🇱, 2 Bélgica🇧🇪, 3 Romênia🇷🇴;

2ª fase

Grupo D: 1 Rússia🇷🇺, 2 Bélgica🇧🇪, 3 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿;

Grupo E: 1 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 2 Portugal🇵🇹, 3 Romênia🇷🇴;

Grupo F: 1 Polônia🇵🇱, 2 Espanha🇪🇸, 3 Alemanha🇩🇪;

Grupo 7º-9º: 7 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 8 Alemanha🇩🇪, 9 Romênia🇷🇴;

Grupo 4º-6º: 4 Espanha🇪🇸, 5 Portugal🇵🇹, 6 Bélgica🇧🇪;

Grupo 1º-3º: 1 Rússia🇷🇺, 2 Polônia🇵🇱, 3 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;