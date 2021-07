Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Faltam apenas 3 semanas para o final da temporada regular da Major League Rugby norte-americana. Nesse fim de semana, os favoritos venceram.

Um deles é o United New York, vice líder da Conferência Leste, que triunfou sobre os canadenses do Toronto Arrows, agora praticamente de fora da luta por classificação às semifinais. Jogo apertado de 31 x 24, com o hooker brasileiro Wilton “Nelson” Rebolo começando como titular de New York. O time da “Big Apple” fez um primeiro tempo impecável, com 4 tries, de Germishuys, Cakaubalavu, Ben Foden (ex seleção inglesa) e Bonasso, ao passo que o argentino Joaquín Tuculet e Mike Sheppard marcaram os tries de Toronto. O segundo tempo largou com Germishuys marcando novo try para New York, Richardson respondeu com try para os Arrows, mantendo o jogo em aberto até o fim, porém, sem que os canadenses conseguissem a virada.



Ainda na cola de New York, o New Orleans Gold, terceiro colocado da Conferência Leste, conquistou importante vitória sobre o New England Free Jacks, em duelo direto por classificação. 17 x 09, com Pat O’Toole marcando um try crucial após o intervalo, completado com um penal try logo na sequência para o Gold.



Atlanta, por sua vez, segue na liderança do Leste após triunfo por 32 x 12 sobre o Old Glory DC. Marko Janse van Rensburg, Wikus Groenewald, Austin White e Mark O’Keeffe marcaram os tries de Atlanta.



Na Conferência Oeste, a liderança segue com o Los Angeles Giltinis, que venceu fora de casa o atual campeão e já eliminado Seattle Seawolves por 29 x 14, em jogo de 4 tries a 2, sem maiores percalços.



Já a vice liderança segue com o Utah Warriors, que triunfou por 24 x 05 fora de casa sobre o lanterna Houston Saber Cats. Van Vuuren fez o último try dos Warriors, garantindo o bônus aos 80′.



Por fim, o Austin Gilgronis segue na luta por vaga nas semifinais ao conquistar importante vitória fora de casa na Conferência Oeste em duelo direto contra o San Diego Legion, que vai dando adeus às suas pretensões de título. 33 x 14, com 5 tries a 2. O sul-africano Bjorn Basson fez os 2 tries do Legion, mas Roach, Campbell, Mackintosh, De Haas e McCaffrey marcaram os tries de Austin.





Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

Toronto Arrows 24 x 31 United New York

New England Free Jacks 09 x 17 New Orleans Gold

Houston Saber Cats 05 x 24 Utah Warriors

Atlanta 32 x 12 Old Glory DC

San Diego Legion 14 x 33 Austin Gilgronis

Seattle Seawolves 14 x 29 Los Angeles Giltinis