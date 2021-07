Tempo de leitura: 1 minuto

Os British and Irish Lions já viajaram à África do Sul. A seleção combinada de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda embarcou para sua gira quadrienal com alterações no elenco após a vitória em solo escocês sobre o Japão no último sábado.

No jogo contra os japoneses, o capitão dos Lions, o segunda linha Alun Wyn Jones, se lesionou e, com isso, o técnico Warren Gatland nomeou outro atletas para ser capitão: é o scrum-half irlandês Conor Murray, de 32 anos, que está em sua terceira gira pelos Lions (após ter participado também em 2013 e 2017). Murray tem ainda 89 jogos oficiais pela Irlanda.

Para substituir Alu Wyn Jones na segunda linha, Gatland convocou outro galês, Adam Beard, de 25 anos, dos Ospreys.

Outro nomes lesionado no jogo contra o Japão, o terceira linha galês Justin Tipuric, também foi substituído por um compatriota, Josh Navidi, de 30 anos, dos Cardiff Blues.