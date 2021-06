Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Ação para os British and Irish Lions! Finalmente começaram as partidas que preparam os melhores jogadores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda para os embates contra a África do Sul, campeã do mundo. Neste sábado, os Lions jogaram pela primeira vez na história contra o Japão e venceram por convincentes 28 x 10.

O Japão não jogava desde a Copa do Mundo e não conseguiu encaixar seu jogo contra os britânico-irlandeses. Apesar da vitória, os Lions lamentaram a lesão do capitão Alun Wyn Jones logo no começo do jogo, com o galês ficando de fora do tour à África do Sul.

A partida também marcou a aposentadoria do árbitro francês Pascal Gaüzère.



O jogo foi em Murrafield, na Escócia, que pela primeira vez na história recebeu um jogo dos Lions, que tradicionalmente apenas fazem partidas no exterior. A última partida em casa dos Lions havia sido em 2005 contra a Argentina.

Sem alguns jogadores importantes ainda envolvidos na Premiership inglesa e no Top 14 francês, o técnico Warren Gatland apostou num XV todo irlandês, galês e escocês. A falta de entrosamento foi logo superada e os Lions foram superiores do início ao fim, garantindo mais território e vantagem na zona de contato e nas formações fixas.

O primeiro try do jogo saiu aos 12′ com o galês Josh Adams finalizando na ponta, em jogada iniciada em lateral, seguido de fases e com Henshaw ganhando no contato. Depois, aos 17′, o escocês (sul-africano de nascimento) Duhan van der Merwe explorou espaço no lado cego do rugby e disparou para o segundo try dos Lions, ao passo que o terceiro try não tardou, com Henshaw finalizando como primeiro recebedor após lateral e maul. 21 x 00, indiscutíveis.

O segundo tempo largou com o quarto try dos Lions, de Beirne, rompendo a linha defensiva japonesa na potência. O jogo, com isso, já estava ganho, mas houve tempo para o Japão finalmente mostrar seu jogo na reta final, com Himeno marcando o try de honra, após maul, e Tamura chutando mais 3 pontos. Com os Lions fazendo alterações, o ritmo britânico-irlandês caiu e os Brave Blossoms tiveram seus momentos. Lions 28 x 10, de modo convincente, sendo eficientes quando necessário.

A vitória dos Lions valeu ainda o título da 1888 Cup, taça em disputa na partida, em alusão à data de fundação dos Lions. Agora, o selecionado britânico-irlandês viaja à África do Sul para começar seus compromissos contra as franquias sul-africanas, antes dos jogos principais contra os Springboks a partir do dia 24 de julho.

28 10

🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions 28 x 10 Japão🇯🇵, em Edimburgo🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Árbitro: Pascal Gaüzère🇫🇷

🇬🇧🇮🇪British & Irish Lions

Tries: Adams, van der Merwe, Henshaw e Beirne

Conversões: Biggar (4)

15 Liam Williams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 14 Josh Adams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 13 Robbie Henshaw☘️, 12 Bundee Aki☘️, 11 Duhan van der Merwe🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 10 Dan Biggar🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 9 Conor Murray☘️, 8 Jack Conan☘️, 7 Justin Tipuric🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 6 Tadhg Beirne☘️, 5 Alun Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (c), 4 Iain Henderson☘️, 3 Tadhg Furlong ☘️, 2 Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 1 Rory Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

Suplentes: 16 Jamie George🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 17 Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 18 Kyle Sinckler🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 19 Courtney Lawes🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 20 Taulupe Faletau🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 21 Ali Price🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 22 Owen Farrell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 23 Anthony Watson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;

🇯🇵Japão Try: Himeno Conversão: Tamura (1) Penal: Tamura (1) 15 Ryohei Yamanaka, 14 Kotaro Matsushima, 13 Timothy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Siosaia Fifita, 10 Yu Tamura, 9 Kaito Shigeno, 8 Amanaki Mafi, 7 Lappies Labuschagné, 6 Michael Leitch, 5 James Moore, 4 Wimpie van der Walt, 3 Koo Ji-won, 2 Atsushi Sakate, 1 Keita Inagaki; Suplentes: 16 Kosuke Horikoshi, 17 Craig Millar, 18 Asaeli Ai Valu, 19 Jack Cornelsen, 20 Kazuki Himeno, 21 Tevita Tatafu, 22 Naoto Saito, 23 Rikiya Matsuda;

Calendário: