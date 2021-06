Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A atração neste sábado na Nova Zelândia foi o duelo entre Samoa e os Maori All Blacks, a segunda seleção neozelandesa, em Wellington. Sem atletas que atuem na Europa, Samoa foi dominada e caiu por 35 x 10, em resultado que não anima o torcedor Samoa para as Eliminatórias para a Copa do Mundo.





O jogo até começou parelho, com Stevenson marcando o primeiro try neozelandês e Foma’i respondendo com try para Samoa. Mas os Maoris cresceram antes da pausa, com Wainui e Stevenson marcando mais dois tries. Já o segundo tempo foi de domínio Maori, com Dixon e Douglas fazendo os últimos tries do duelo.

Os dois times ainda duelarão no próximo fim de semana. Depois, Samoa encarará Tonga pelas Eliminatórias.

35 10

🇳🇿Maori All Blacks 35 x 10 Samoa🇼🇸, em Wellington🇳🇿

Maori All Blacks

Tries: Stevenson (2), Wainui, Dixon e Douglas

Conversões: Black (3)

Penais: Ioane (2)

15 Kaleb Trask, 14 Shaun Stevenson, 13 Billy Proctor, 12 Alex Nankivell, 11 Sean Wainui, 10 Otere Black, 9 Bryn Hall, 8 Whetu Douglas, 7 Billy Harmon, 6 Reed Prinsepk, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 Manaaki Selby-Rickit, 3 Josh Hohneck, 2 Ash Dixon (c), 1 Pouri Rakete-Stones

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 Tamaiti Williams, 18 Marcel Renata, 19 Josh Dickson, 20 Jacob Norris, 21 Sam Nock, 22 Josh Ioane, 23 Jonah Lowe;

Samoa

Try: Foma’i

Conversão: Iona (1)

Penal: Iona (1)

15 Tomasi Alosio, 14 Johnny Vaili, 13 Losi Filipo, 12 Henry Taefuk, 11 Neria Foma’i, 10 Rodney Iona, 9 Dwayne Polataivao, 8 Olajuwon Noa, 7 Jack Lam (c), 6 Henry Stowers, 5 Samuel Slade, 4 Ben Nee-Nee, 3 Kalolo Tuiloma, 2 Ray Niuia, 1 Albert Anae;

Suplentes: 16 JP Sauni, 17 Jonah Aoina, 18 Michael Ala’alatoa, 19 Filo Paulo, 20 Theo McFarland, 21 Auvasa Faleali’i, 22 Stacey Ili, 23 Elisapeta Alofipo;