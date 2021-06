Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta sexta-feira, foi jogada a 2ª rodada do U20s Six Nations, o torneio europeu M20. Irlanda e Inglaterra venceram e seguem 100% na competição, ao passo que a França deu a volta por cima e conquistou suada vitória contra a Itália, que provou evolução.

Todos os jogos estão sendo realizados em Cardiff, capital galesa, e os irlandeses venceram justamente Gales por 40 x 12. Foi uma imposição categórica dos verdes, que fizeram 6 tries, incluindo hat-trick (3 tries) do ponta Chris Cosgrave.



Por sua vez, a Inglaterra venceu bem o clássico contra a Escócia, fazendo 31 x 12. O hooker Sam Riley foi destaque do jogo, com try e assistência, num vitória em jogo muito físico de 5 tries a 2.



A França, campeã mundial, preocupa neste início de Six Nations. Após perder para a Inglaterra, os franceses venceram a Itália no sufoco por apenas 13 x 11. Alessandro Garbisi (irmão do abertura da seleção adulta) chutou os primeiros pontos em penal para os italianos, mas Reitere respondeu com 2 penais para os franceses. Gesi marcou o try italiano aos 26′, sem conversão, e Epee respondeu aos 29′ com o try francês, este convertido, o que fez toda a diferença. O segundo tempo foi apertado, com a França falhando em somar pontos. Aos 70′, Albanese converteu penal para a Itália que incendiou o fim de jogo, mas a virada não veio para a Bota.



U20s Six Nations – Six Nations M20 – em Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 31 x 12 Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇮🇹Itália 11 x 13 França🇫🇷 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales 12 x 40 Irlanda☘️

Seleção Jogos Pontos Irlanda 2 10 Inglaterra 2 10 Gales 2 4 França 2 4 Itália 2 1 Escócia 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;